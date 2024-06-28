Тариф «Игровой» «Ростелекома» пользуется спросом среди томских геймеров

28 июня 2024 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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«Ростелеком» проанализировал спрос на тариф для киберспортсменов в Томской области. Оказалось, что количество пользователей пакета «Игровой» за последний год увеличилось на 20%.

Тарифный план разработан оператором специально для геймеров. Он дает не только скорость интернета до 500 Мбит/с, но и уникальные преимущества в играх «Мир танков», «Мир кораблей» Lineage 2, Blade and Soul, Point Blank, Aion, Warface, ArcheAge, Lost Ark, Battle Teams 2 и Archeage.

«Ростелеком» запустил «Игровой» в 2016 году. С тех пор компания постоянно развивает направление гейминга. Так, в комплекс линейки цифровых сервисов был добавлен «Игровой маркет» — магазин, в котором доступно более двух тысяч компьютерных игр от 48 издателей. Также оператор предлагает любителям онлайн-игр специальный мощный роутер с уверенным Wi-Fi-покрытием до 300 метров и скоростью беспроводной передачи данных до 2 Гбит/с.

«Мы связываем рост абонентской базы «Игрового» с масштабным развитием телеком-сети в области. Только за два последних года мы охватили оптикой более чем 40 тысяч семей. Кроме стабильного, качественного интернета мы предоставляем геймерам прямое подключение к игровым серверам, что позволяет минимизировать потерю пакетов, даже если в одной сети кто-то параллельно скачивает фильм или сериал», — поделился директор Томского филиала ПАО «Ростелеком Алексей Махорин.

Кроме игровых преимуществ в пакет «Игровой» включен видеосервис Wink с интерактивным ТВ и онлайн кинотеатром. На платформе представлена коллекция из 60 000 фильмов и сериалов. Пользователь может заходить в свой аккаунт сразу с пяти устройств — телевизора, компьютера, ноутбука, смартфона или планшета и смотреть разный контент, что удобно для больших семей.

Подробную информацию о тарифном плане «Игровой» можно получить на официальном сайте компании и по бесплатному номеру 8 800 100 0 800.

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