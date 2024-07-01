Томский театр «Скоморох» сыграет «Колобка» под открытым небом

Во вторник, 2 июля, в Томске в рамках уличного фестиваля «Классическое лето» на сцене на набережной Ушайки артисты Томского областного театр куклы и актера «Скоморох» им. Р. М. Виндермана сыграют «Новые приключения Колобка».

Как уточняют в Томской филармонии, веселые клоуны расскажут знаменитую сказку в игровом стиле. Участниками действа станут и сами зрители. Гостей ждут песни и добрый юмор. А сама постановка оформлена в стиле пэчворк — все куклы, костюмы и декорации сшиты из разноцветных лоскутков ткани.

Спектакль начнется в 19.00, вход свободный. Продолжительность постановки: 50 минут. В случае плохой погоды его перенесут в Большой концертный зал или фойе БКЗ.

Напомним, фестиваль «Классическое лето» стартовал в Томске в мае. Мероприятия в его рамках проходят каждый день, кроме понедельника. Следить за расписанием фестиваля можно здесь.

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