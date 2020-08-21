В Томске изменится схема движения по ул.Красноармейской

Томский Обзор / Фото: 21 августа 2020 // Фото: admin.tomsk.ru

Завтра утром, 22 августа, в Томске с 8.00 будет скорректирована схема движения транспорта по ул.Красноармейской в сторону ул.Мокрушина. Изменения связаны со строительством транспортной развязки с железнодорожной станцией Томск-Тайга на 76-м км.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, заезд на ул.Мокрушина со стороны ул.Красноармейской будет организован через разворот, устроенный на Богашевском тракте на расстоянии 500 м от пл.Южной. Транспортные потоки будут регулироваться светофором.

Предполагается, что после завершения строительства - в декабре 2020 года - заезд на ул.Мокрушина, ул.Нефтяную и Коларовский тракт будет осуществляться через тоннель или через разворот на Богашевском тракте на расстоянии 500 м от пл.Южной.

Ранее сообщалось, что сегодня вечером в Томске частично закроют для движения железнодорожный переезд по ул.Мокрушина.

Напомним, проект транспортной развязки на 76-м километре железной дороги Тайга ‑ Томск, которая соединит Богашевский тракт и микрорайон Южные Ворота в обход железнодорожного переезда на площади Южной, стартовал в 2017 году со строительства транспортного кольца на Коларовском тракте Томска. Дорожники расширили до четырех полос около 700 метров тракта и выполнили спрямление улицы Континентальной. Также они обустроили кольцевые примыкания к месту будущего тоннеля, который соединит Коларовский и Богашевский тракты.

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