В Томске частично перекроют железнодорожный переезд на ул.Мокрушина

20 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков

Завтра, 21 августа, в 20.00 в Томске частично закроют для движения железнодорожный переезд по ул.Мокрушина. Ограничение будет действовать до 8.00 понедельника, 24 августа, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение связано со строительством транспортной развязки с железнодорожной станцией Тайга-Томск на 76-м км. Строительные бригады выполнят работы по устройству новой дорожной одежды и «островков безопасности» из бортовых камней.

На время проведения работ движение будет осуществляться по двум полосам с правой стороны на железнодорожном переезде по направлению в сторону ул.Мокрушина вместо существующих четырех.

Напомним, проект транспортной развязки на 76-м километре железной дороги Тайга ‑ Томск, которая соединит Богашевский тракт и микрорайон Южные Ворота в обход железнодорожного переезда на площади Южной, стартовал в 2017 году со строительства транспортного кольца на Коларовском тракте Томска. Дорожники расширили до четырех полос около 700 метров тракта и выполнили спрямление улицы Континентальной. Также они обустроили кольцевые примыкания к месту будущего тоннеля, который соединит Коларовский и Богашевский тракты.

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