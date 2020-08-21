В Томске открылся детский «IT-куб»

Томский Обзор / Фото: 21 августа 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

В Томске заработал Центр цифрового образования детей «IT-куб», который расположился в здании Томского университета систем управления и радиоэлектроники в центре Томска по проспекту Ленина, 46, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«IT-куб» начнет принимать детей осенью в рамках нацпроекта «Образование» как структурное подразделение Томского Хобби-центра. На организацию работы центра ТУСУР направил 18 миллионов рублей, федеральный бюджет — более 13 млн, 1,6 млн вложил Хобби-центр, поддержку проекту оказал и областной бюджет.

В этом учебном году в «IT-кубе» пройдут обучение не менее 400 детей. Основными направлениями станут «Программирование на Python» (официальный партнер — Яндекс.Лицей), «Мобильная разработка» (официальный партнер — IT-школа «Самсунг»), «Технологии VR/AR» — виртуальная и дополненная реальность (официальный партнер — ООО «Рубиус групп»), «Алгоритмика и логика», «Кибергигиена и информационная безопасность», «Робототехника и программирование роботов».

Напомним, в 90-х годах ХХ века в здании по пр.Ленина, 46, где сейчас располагается «IT-куб» располагалась научная библиотека ТУСУРа. Позднее первый этаж и подвал здания были сданы в аренду томскому предпринимателю Денису Молоткову и его компании «ТомМаркет». На первом этаже заработал магазин «Пассаж», а субарендатором подвала стал предприниматель Олег Усенко, открывший в нем джаз-кафе Underground и одноименный музыкальный магазин. В этом году одно из старейших джазовых заведений Сибири закрылось. Причиной закрытия джаз-кафе стал разрыв договора аренды с Министерством науки и высшего образования, которому и принадлежит здание.

Фото: tomsk.gov.ru

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