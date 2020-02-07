Конец эпохи? Томский Underground закрывается из-за разрыва договора с собственником здания

Томский Обзор / Фото: 7 февраля 2020 // Фото: vk.com/jazzcafeunderground

Одно из старейших джазовых заведений Сибири, культовое томское джаз-кафе Underground, закроется через две недели.

Кафе проработает до 17 февраля — ежедневно до этой даты в заведении будут проходить вечерние концерты. Сейчас на сайте заведения уже запущен обратный отсчет — время Х наступит 17 февраля.

В этот день в Underground`е состоится последний концерт и аукцион, на котором будут продаваться предметы интерьера заведения. Кондитерская «ШоколадЪ», расположенная рядом с джаз-кафе, также закроется 17 февраля.

Причиной закрытия заведения стал разрыв контракта с федеральным собственником помещения. По словам директора кафе Олега Усенко, причиной закрытия джаз-кафе стал разрыв договора аренды с Министерством науки и высшего образования, которому и принадлежит здание. «Договор пришлось расторгнуть по ряду причин», — сообщил корреспонденту «Томского Обзора» Олег Усенко.

Напомним, в здании на Ленина, 46, в подвале которого расположены джаз-кафе и кондитерская, в 90-х годах ХХ века располагалась научная библиотека ТУСУР, вуза, который и представляет в Томске интересы владельца строения. Позднее первый этаж и подвал здания были сданы в аренду томскому предпринимателю Денису Молоткову и его компании «ТомМаркет». На первом этаже заработал магазин «Пассаж», а субарендатором подвала стал предприниматель Олег Усенко, открывший в нем джаз-кафе Underground и одноименный музыкальный магазин.

Джаз-кафе получило подвал в нерабочем состоянии — на момент начала ремонта, в помещении были только кирпичные стены, вместо пола — песок и грунт. Underground осваивал подвалы под «Пассажем» постепенно: по словам работавшей в первые годы администратором заведения Натальи Томиловой, очень много сил и средств уходило на борьбу с грибком, сыростью и подтоплениями. Заброшенная часть подвала (часть помещений пребывает в таком состоянии до сих пор) была пожароопасной.

На момент открытия в июле 2004 г. Underground заметно отличался от большинства других заведений города и подходом к дизайну помещения. На тот момент у большинства рестораторов были популярны совсем другие решения, нежели простые кирпичные стены и потолок, обошедшийся без многоступенчатых «кружев» из гипсокартона. Огромные глаз и нос Давида Микеланджело добавляли настроения, как и классика немого кино, которую тогда транслировали на большой экран в главном зале кафе в течение всего рабочего дня.

В заведении даже возникла традиция — делать фото приезжающих выступать сюда музыкантов на память рядом с огромным носом, украшающим холл Underground. В числе потрогавших нос были «Калинов Мост», «Ва-Банкъ», «Джа Дивижн» и многие другие.

Олег Усенко. Горячий Сибирский Джаз. Джесси Джонс. Бобби Мартинез. Открытие второго джазового сезона. Асхат Сайфулин, Ольга Юшкова и Анатолий Берестов. 2005 г. Фото: Игорь Фаткулин

И конечно, многие до сих пор помнят гигантскую рекламу Underground на фасаде здания, когда над главным проспектом города парил поющий Том Уэйтс:

В музыкальном магазине не только продавали диски, там работал видеопрокат, а через некоторое время после открытия — книжный отдел. В магазине проходили автограф-сессии звездных исполнителей — от Касты и Pungent Stench до Евгения Гришковца.

Pungent Stench на автограф-сессии Фото: Елена Фаткулина

Он проработал до 2010 года, после закрытия салона на этом месте Олег Усенко открыл кондитерскую «Шоколадъ».

Перед российско-германским саммитом 2006 г. Underground вошел в список мест, куда во время официальных мероприятий 26–27 апреля можно было спокойно приглашать иностранных гостей на неформальную программу. Готовность заведения к встрече зарубежных делегатов проверяла не только томская областная администрация с комиссией, но и шеф-повар, сопровождающий немецкую делегацию саммита. Остался доволен — и пришел потом в Underground поужинать, когда саммит уже был в разгаре.

Российско-германский саммит в Томске Фото: Елена Фаткулина

Но конечно, главным достижением заведения стало существование постоянно действующей именно джазовой концертной площадки. Первым продюсером музыкальных программ в заведении был Асхат Сайфуллин, он же в те годы регулярно выступал на площадке с командой Горячего Сибирского Джаза — известным томским скрипачом Виктором Королевым, клавишником Евгением Мироновым и Владимиром Кирпичевым (ударные, Новосибирск). В течение каждого сезона, который стартовал осенью, а заканчивался к лету, в кафе успевали выступить звезды российского и мирового джаза, а также регулярно выступали томские музыканты. Попытки других заведений потеснить Underground на джазовом направлении заканчивались неудачей — обеспечивать годами работоспособность живой концертной площадки в Томске сложно и не особенно рентабельно.

В 2010-х с заведением как арт-директор долго работал известный томский исполнитель Андрей Иноземцев. Благодаря устраиваемым в тот период в джаз-кафе прослушиваниям молодых музыкантов, у томской публики появились NINA и другие талантливые томские исполнители джаза. Случались в Underground и совсем другие события. В 2011 году тогдашний председатель «Деловой России» Борис Титов встречался здесь с томскими блогерами во время вторых Инвестиционных сезонов. Примерно тогда же и именно в этих стенах родилась легенда о Васюганском кальмаре. В 2013-м — первый TEDxSalon в Томске, когда лекции и разного рода public talks еще не стали в Томске мейнстримом. Отмечали 100-летие Фрэнка Синатры, встречу мобильных разработчиков Mobi Fest, и даже выходили в Музейный сад через дорогу - отмечать день рождения джаз-кафе большими джазовыми опен-эйрами, собиравшими всех любителей джаза в Томске.

TEDxSalon в Томске Фото: TEDx Томск

Самое главное — в «Андере» удалось создать особую атмосферу клубности, и, что более важно, сохранить ее в течение 15 лет. Томичи, давно уехавшие из Томска в разные города и страны, попадая в город снова, встречались именно здесь — на привычном демократичном месте. В зале всегда можно было встретить знакомые лица. Сюда же приводили самых разных гостей Томска — когда нужно было не просто отдохнуть и выпить, а сделать это правильно, поддержав реноме «интеллигентного города».

Олег Усенко рассказывает об Underground кемеровским туристам весной 2019 г. Фото: Сергей Медведчиков

Как-то в 2009 г. тогдашний губернатор В. Кресс, встречаясь с «томскими деятелями культуры», обещал «оказать административную поддержку и таким успешным бизнес-культурным проектам, как например, джаз-кафе Underground. «Мы сейчас ощутили дефицит социальной, досуговой инфраструктуры, а такие заведения как раз доказывают, что бизнес и культура могут приносить взаимную пользу», — говорил тогда Виктор Кресс. О поддержке и культуры, и малого бизнеса в Томске упоминают до сих пор — и в истории с Underground наступил тот самый момент, когда уже сегодняшним властям стоило бы оказать поддержку одному из самых долгоиграющих и успешных бизнес-культурных проектов города.

25 февраля, в ЦК ТГУ пройдет большой прощальный концерт «Гудбай Андеграунд». На нем выступят музыканты из Швейцарии, Германии, Бразилии, Франции и России. Состоится ли открытие Underground в новом месте, пока неизвестно.

Если у вас с томским джаз-кафе Underground связаны воспоминания, истории или фото/видеоматериалы, присылайте их нам в редакцию или делитесь ими в комментариях.

Текст: Елена Фаткулина, Алина Чернышева

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