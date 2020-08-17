Двое заболевших коронавирусом в Томской области погибли, 67 выздоровели

Томский Обзор / Фото: 17 августа 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 45 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 67 человек. Двое скончались, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У большинства вновь заболевших - 35 человек - инфекция протекает бессимптомно, тогда как у шести обнаружены признаки ОРВИ, у четырех - пневмония. 41 человек находится в обсерваторах.

Оба скончавшихся от коронавируса входили в группу риска по возрасту, страдали ожирением.

"У пациентов была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, течение которой было осложнено дыхательной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом, у одного инфекция вызвала синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания",- говорится в сообщении.

С учетом последних данных в Томской области зарегистрированы 5 024 случая COVID-19, 3740 человек выздоровели, 54 скончались.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции находится на уровне 0,86, что соответствует первому этапу выхода из режима самоизоляции.

Напомним, ранее губернатор продлил режим ограничений в Томской области до конца августа. Однако в регионе разрешили работу всем кафе и ресторанам.

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