Трое пострадавших при обрушении строящегося здания в Северном парке госпитализированы

Томский Обзор / Фото: 11 августа 2020 // Фото: pixabay.com

Накануне, 10 августа, после обрушения строящегося здания школы на ул.Марии Цветаевой, 18 в Северном парке Томска госпитализированы трое пострадавших. Их доставили в больницу скорой медицинской помощи, сообщает департамент здравоохранения Томской области.

Состояние 31-летнего мужчины врачи оценивают как тяжелое, 22-летний мужчина находится в состоянии средней степени тяжести, мужчина 38 лет - в удовлетворительном. Все они проходят лечение в травматологическом отделении больницы.

Еще один пострадавший - мужчина 24 лет - после обследования и получения необходимой медицинской помощи в медучреждении был направлен на амбулаторное лечение, в госпитализации он не нуждался.

Напомним, накануне в результате обрушения конструкций здания строящейся школы пострадали 4 человека. По данному факту проводится проверка.

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