Четыре человека пострадали при обрушении в строящемся здании школы под Томском

11 августа 2020 / Томский Обзор

Строительные конструкции обрушились в строящемся здании школы в микрорайоне Северный парк в пригороде Томска, сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

"Проводится проверка по факту обрушения строительной конструкции в строящемся здании школы в микрорайоне Северный парк, в результате чего пострадали четверо рабочих, которые госпитализированы в больницу", - говорится в пресс-релизе.

Следователи осматривают место происшествия, изымают документацию.

Также сообщается, что по результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Пк др

Тэги/темы: