Синоптики прогнозируют аномальную жару в Томске

6 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В ближайшие дни, с 6 по 12 августа в Томске и Томской области ожидается аномально жарка погода, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По области местами ожидается аномально жаркая погода с максимальной температурой воздуха +30 °С и выше», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей призывают соблюдать меры личной безопасности. В жаркую погоду следует избегать продолжительного воздействия прямых солнечных лучей и длительного пребывания на улице. Необходимо надевать головной убор, соблюдать питьевой режим.

При проветривании помещений опасно оставлять детей одних в комнате: находясь на подоконнике, ребенок может выпасть из окна.

Проводя время на водоемах тоомичам не рекомендуют оставлять детей без присмотра, не подпускать к воде пьяных, не купаться в водоемах, где просматриватется дно и сильное течение (об этом указывают информационные знаки на берегу). Также не рекомендуется заплывать далеко от берега и подплывать близко к идущим судам.

Согласно данным томского Гидрометцентра завтра в Томске ожидается дождь, температура воздуха днем - 27°С, ветер северный, 2 метра в секунду.

Ранее сообщалось, что в Томской области наращивают водный патруль к жарким выходным.

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