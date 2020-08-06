Водный патруль в Томске нарастят к жарким выходным

6 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Для профилактики ЧП на водоемах в Томской области наращивается группировка сил межведомственных патрулей спасателей, полиции, волонтеров и чиновников, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В ближайшие выходные — 8 и 9 августа — только в областном центре региональное управление МЧС планирует отправить в рейды 15 плавучих и 40 автомобильных патрулей. Патрулировать места отдыха томичей у воды вместе со спасателями будут специалисты государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), полицейские, сотрудники администраций, транспортной прокуратуры, общественники и волонтеры.

Также на Томи — в районе улицы Мельничной и Коммунального поста — продолжат работать два муниципальных поста.

При отдыхе на водоемах томичам рекомендуют соблюдать ряд рекомендаций:

постоянно присматривать за детьми;

не купаться в состоянии алкогольного опьянения;

не купаться в водоемах, где не просматривается дно, при сильном течении и в запрещенных местах (об этом указывают информационные знаки на берегу);

передвигаясь на лодке, обязательно надевать на пассажиров и судоводителей спасательные жилеты, иметь с собой средства спасения (спасательный круг).

С начала этой недели в рейды по берегам рек и озер вышли 75 человек: 55 следили за безопасностью отдыхающих томичей с суши, еще 20 контролировали обстановку на воде, используя катера и лодки.

В течение суток спасатели и волонтеры успевают побеседовать почти с четырьмя сотнями отдыхающих, предупреждая их об опасности купания в неприспособленных для этого местах. В некоторых случаях призвать людей к ответственности удается лишь с помощью административных протоколов. Всего с начала года патрульные группы зафиксировали более 250 нарушений на воде, все они связаны с использованием маломерных судов.

О том, как следят за безопасностью на воде в Томской области можно прочитать в нашем материале.

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