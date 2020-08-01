Женщина-водитель врезалась в столб и дерево в Томске, пострадали двое

Томский Обзор / Фото: 3 августа 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Минувшей ночью, 3 августа, в Томске произошло ДТП, в результате которого пострадали двое, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 00.45 напротив дома по пр.Ленина, 65. Здесь 28-летняя женщина-водитель Nissan Cefiro потеряла управление, в результате иномарка въехала в осветительную опору и дерево.

В результате ДТП женщина-водитель и ее 30-летний пассажир доставлены в медучреждение. В сообщении уточняется, что водительский стаж женщины менее 2 месяцев.

Всего за минувшие выходные на дорогах Томской области погиб один человек, травмированы 15 участников дорожного движения.

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