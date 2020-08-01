Водитель иномарки погиб в ДТП на трассе Томск-Колпашево

Томский Обзор / Фото: 2 августа 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 1 августа, на трассе Томск-Каргала-Колпашево столкнулись Toyota Fielder и Toyota Corolla, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 22.24 на 36 километре трассы. По предварительным данным, водитель Toyota Fielder выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. В результате ДТП водитель Totota Fielder скончался на месте происшествия. два пассажира второго автомобиля, в том числе и годовалый ребенок, доставлены в медучуреждение.

Фото: vk.com/public_tomsk_police

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