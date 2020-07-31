Томский фотограф стал одним из лучших в конкурсе концептуальной фотографии New Cosmos of Photography 2020
Томский фотограф Сергей Баканов вошел в число семи лауреатов международного конкурса концептуальной фотографии New Cosmos of Photography 2020, который ежегодно проводит компания Canon в Японии.
В конкурсе приняли участие более 2 000 претендентов. Работу Сергея Баканова выбрал Пол Грэхем, известный британский концептуальный фотограф с 30-летним стажем. Томича пригласили в Японию на церемонию определения обладателя гран-при в октябре.
«Одна из первых мыслей, когда узнал: „Да, можно, и живя безвылазно в провинциальном Томске, выигрывать международные фотоконкурсы“, — рассказывает Сергей Баканов. — Другая мысль — надо на кладбище сходить. Ведь мой фотопроект посвящен маминой памяти, фотосерия из 32 её лиц разных лет. Такая вот ирония судьбы — её дед П.И.Степанов, талантливый инженер и учитель, был расстрелян в 1938 как японский шпион, а теперь вот мне улыбнулось».
Впереди у победителей конкурса выставки и публикации.
New Cosmos of Photography 2020 - фотоконкурс, организованный Cannon в 1991 году, направленный на выявление и поддержку фотографов. Конкурс поощряет творческую деятельность, которая раздвигает границы потенциала фотографии. Работы победителей экспонируются на различных выставках, а также на сайте New Cosmos of Photography.