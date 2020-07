Томский фотограф стал одним из лучших в конкурсе концептуальной фотографии New Cosmos of Photography 2020

Томский Обзор / Фото: 31 июля 2020 // Фото: global.canon/en/newcosmos

Томский фотограф Сергей Баканов вошел в число семи лауреатов международного конкурса концептуальной фотографии New Cosmos of Photography 2020, который ежегодно проводит компания Canon в Японии.

Летняя трава, или мамины глаза за ее последние 15 лет Фото: Сергей Баканов

В конкурсе приняли участие более 2 000 претендентов. Работу Сергея Баканова выбрал Пол Грэхем, известный британский концептуальный фотограф с 30-летним стажем. Томича пригласили в Японию на церемонию определения обладателя гран-при в октябре.

Сергей Баканов Фото: Серафима Кузина

«Одна из первых мыслей, когда узнал: „Да, можно, и живя безвылазно в провинциальном Томске, выигрывать международные фотоконкурсы“, — рассказывает Сергей Баканов. — Другая мысль — надо на кладбище сходить. Ведь мой фотопроект посвящен маминой памяти, фотосерия из 32 её лиц разных лет. Такая вот ирония судьбы — её дед П.И.Степанов, талантливый инженер и учитель, был расстрелян в 1938 как японский шпион, а теперь вот мне улыбнулось».

Впереди у победителей конкурса выставки и публикации.

New Cosmos of Photography 2020 - фотоконкурс, организованный Cannon в 1991 году, направленный на выявление и поддержку фотографов. Конкурс поощряет творческую деятельность, которая раздвигает границы потенциала фотографии. Работы победителей экспонируются на различных выставках, а также на сайте New Cosmos of Photography.

