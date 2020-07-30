Ночная гроза вызвала 15 аварийных ситуаций в Томске

30 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Минувшей ночью сильный ветер и гроза вызывали 15 отключений. Коммунальные службы оперативной их устранили, сообщает пресс-служба мэрии.

Большая часть отключений была зафиксирована в мкр. Черемошники по ул. 2-ой пос. ЛПК, Профсоюзной, Ижевской, 5-ой Армии. Бригады аварийной диспетчерской службы ООО «Горсети» совместно с ПАО «ТРК» работали всю ночь, утром все потребители были запитаны.

Специалисты «ТомскСАХ» в ночную смену приступили к очистке улиц от упавших веток деревьев и нанесенного грунта. Они работали по пр. Кирова, Ленина, на участках ул. Ишимской, Студгородок, Студенческой, А. Иванова, Бакунина, Предвокзальной, Потанина, Герасименко, Ковалева, Таврической, Федоровского, в пер. Нахимова, Инструментальном, Крестьянском.

Сегодня коммунальщики продолжают очищать городские улицы, задействуя в механизированном содержании 36 единиц спецтехники «ТомскСАХ». Сотрудники компании «Зеленстрой» в четверг будут наводить порядок на 54 общественных пространствах и собирать упавшие ветки в Лагерном саду.

Напомним, накануне по Томской области передали штормовое предупреждение в связи с неблагоприятным прогнозом погоды. По региону ожидались грозы, град и сильный ветер.

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