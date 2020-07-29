Завтра в Томской области ожидаются грозы, град и порывистый ветер

29 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Василина Фаткулина

Завтра, 30 июля, в Томской области ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По области ожидаются в отдельных районах кратковременные, по востоку сильные дожди, местами грозы, возможен град, при грозах порывы ветра 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных падением деревьев и слабозакрепленных конструкций, а также затоплением ливневыми водами.

Жителям региона необходимо избегать движения вблизи слабозакрепленных конструкций и электрических проводов, быть внимательными при переходе проезжей части. Порывы ветра лучше переждать в помещении.

Тэги/темы: