В Томской области продлили больничные по карантину для работников старше 65 лет

28 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Больничные по карантину коронавируса для работников от 65 и старше продлены до 9 августа включительно. Ранее подобные листки нетрудоспособности оформлялись несколько раз: с 6 по 19 апреля, с 20 по 30 апреля, с 12 по 29 мая, с 1 по 11 июня, с 15 по 28 июня, с 29 июня по 12 июля, с 13 по 26 июля.

Как уточняют в пресс-службе Томского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, в отличие от предыдущих этапов (по 11 июня), в соответствии с Постановлением Правительства РФ №876 от 18 июня 2020 года на новый больничный труженики 65 лет и старше уходят после соответствующего решения региональных властей. Распоряжением Администрации Томской области продлены ограничительные меры в части соблюдения режима самоизоляции лицами в возрасте 65 лет и старше.

Порядок же оформления и оплаты листков нетрудоспособности остается прежним. Как и ранее, больничный лист могут получить все работающие в возрасте 65 лет и старше за исключением тех, кто переведен на дистанционный режим работы, находится в ежегодном оплачиваемом отпуске, на больничном по другому основанию (заболевание, травма).

Для оформления такого листка нетрудоспособности не нужно посещать поликлинику или вызывать врача на дом. Необходимо лишь сообщить своему работодателю о намерении получить больничный по данному основанию, причем сделать это любым способом, исключающим личное присутствие: по телефону, через мессенджер или по электронной почте. При этом не требуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы. Больничные оформляются в виде электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН).

В свою очередь работодатели направляют реестр сведений в электронном виде в Томское региональное отделение Фонда социального страхования. Период освобождения от работы – 27 июля – 9 августа 2020 года. ериод оплаты пособия указывается работодателем по каждому сотруднику индивидуально, в соответствии с табелем учета рабочего времени. Подробнее о порядке действий для работодателя можно узнать здесь.

Больничные по карантину оплачиваются за счет средств ФСС, региональное отделение Фонда выплачивает пособие по временной нетрудоспособности единовременно и в полном объеме в течение 7 календарных дней со дня формирования электронного больничного.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются в полном размере (100%). Для расчета берется среднемесячный заработок, но не более среднего максимального заработка в 69 961,65 рублей в месяц.

В свою очередь работники, оформившие больничный по карантину, должны соблюдать режим самоизоляции.

Напомним, по последним данным за весь период в Томской области установлены 3926 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 2413, умерших 30.

Также на прошлой неделе в Томской области заработали открытые веранды и автошколы. Накануне также в регионе разрешили работу музеев.

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