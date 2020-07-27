Томский выпускник получил за ЕГЭ 300 баллов

27 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Выпускник лицея при ТПУ Владимир Солодкин получил высшие баллы за три экзамена: по русскому языку, математике и физике, сообщает пресс-служба администрации Томска.

Всего на сегодняшний день в Томске 24 стобалльника. Из них трое набрали максимальное число баллов сразу по двум предметам.

Напомним, в 2020 году очный этап сдачи Единого государственного экзамена стартовал в регионе 3 июля и закончится 23 июля. В Томской области экзамен смогут сдать 5403 человека, включая 4448 выпускников этого года. По всей области открыты 57 пунктов сдачи ЕГЭ.

С учетом ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Томской области процесс сдачи ЕГЭ был организован с соблюдением всех рекомендованных санитарно-эпидемиологических норм. В школах организовали специальную пропускную систему, а также использовали специальную рассадку. Подробнее о том, как проходил ЕГЭ в период пандемии можно прочитать в нашем материале.

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