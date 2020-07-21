Экзамен во время пандемии. Как в Томске сдают ЕГЭ

21 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томской области завершается основной этап сдачи Единого государственного экзамена. Накануне, 20 июля, выпускники 2020 и прошлых лет отвечали на вопросы по биологии и иностранному языку.

На примере томской школы №50 рассказываем и показываем, как проходят экзамены в период пандемии.

Процесс сдачи ЕГЭ в школах Томской области организован с соблюдением всех рекомендованных санитарно-эпидемиологических норм. Первые отличия бросаются в глаза уже на входе, где поток выпускников сразу разделяется. Один проход — для учеников Академического лицея и СОШ №25, другой — для школ №58, 53 и выпускников прошлых лет. Для соблюдения социальной дистанции на входе нанесена специальная разметка.

Внутри школы выпускников встречают организаторы — они проверяют температуру тела ребят, наличие масок и перчаток, а также проводят дезинфекцию рук.

«Если у ребенка температура больше 37 градусов, ему дают немного остыть, 5-10 минут на улице. Мало ли: бежал, вспотел. Если температура не снизилась, то зовут членов ГЭК и мы составляем акт о недопуске. Он сразу попадает в резерв», — рассказал руководитель пункта приема экзаменов в школе №53 Алексей Волощук.

После дезинфекции выпускники отправляются в гардероб, где могут оставить свои вещи и все запрещенные во время экзамена предметы, например, телефоны. Затем ребята переходят к пункту регистрации. Здесь их проверяют с помощью металлодетектора, отмечают в списках и отправляют наверх, в классы, где для них уже подготовили места.

20 июля в школе №53 свои знания по биологии оценивали 60 человек. Для проведения экзамена предварительно подготовили шесть аудиторий: проветрили помещения и обработали поверхности антисептиком. Выпускников рассаживают специальным образом, в шахматном порядке. Таким образом соблюдается необходимая социальная дистанция — не менее 1,5 метров. Потому во время сдачи экзаменов выпускники могут снять маски и перчатки.

«Бывает, что организаторы нагнетают обстановку. На инструктаже перед экзаменами мы просим, чтобы это все было сдержано и максимально спокойно», — рассказал Алексей Волощук.

«Гораздо комфортнее стало в аудиториях, потому что стало меньше народу. Когда силы мобилизуют на санитарную обработку, соблюдение правил, тогда становится даже немножко приятней», — рассказала одна из сдающих экзамен, выпускница прошлых лет Лилия.

Основной этап сдачи Единого государственного экзамена стартовал в регионе 3 июля и закончится 23 июля. В регионе экзамен смогут сдать 5403 человека, включая 4448 выпускников этого года. По всей области открыты 57 пунктов сдачи ЕГЭ. Первые экзамены по географии, литературе и информатике написали более 1600 человек, из них по литературе — 360 человек, по географии — 201, по информатике — 1065.

При этом в Томской области уже появились первые стобалльники. Наивысшие оценки получили 14 выпускников. Восемь из них по информатике (у учеников лицея при ТПУ, Томского физико-технического лицея, гимназий №26, №29 и Мариинской СОШ №3). Двое выпускников Северского лицея и СОШ № 84 получили 100 баллов по географии. Высший балл по литературе набрали учащиеся лицея №1, Академлицея и два выпускника прошлых лет. Еще свыше 220 выпускников получили за свои работы более 81 балла.

Фото: Серафима Кузина

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