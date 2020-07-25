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Сегодня в Томске открылись еще 59 летних веранд

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Сегодня, 25 июля, оперативный штаб по противодействию распространения COVID-19 разрешил работу еще 59 летним верандам учреждений общественного питания, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Таким образом, с сегодняшнего дня в Томске работают 90 летних веранд. Для сотрудников открытых летних веранд обязательны: работа персонала в средствах индивидуальной защиты; организация условий обработки рук антисептиками для персонала и посетителей; использование одноразового меню (или онлайн-меню); расстановка столов на расстоянии не менее 1,5 м или расстановка перегородок между столами.

За столом могут сидеть не более двух человек, за исключением случаев, когда посетители являются членами одной семьи (до четырех человек). При нарушении установленных рекомендаций открытые предприятия прекратят работу.

О случаях нарушения томичи могут сообщить с 9.00 до 21.00 по телефону 8-999-316-02-87, в ночное время – 02 (102 с мобильных телефонов).

Список открытых с сегодняшнего дня заведений:

Со списком открытых ранее веранд можно ознакомиться здесь.

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