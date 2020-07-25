Сегодня в Томске открылись еще 59 летних веранд

25 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Ксения Толстошеева

Сегодня, 25 июля, оперативный штаб по противодействию распространения COVID-19 разрешил работу еще 59 летним верандам учреждений общественного питания, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Таким образом, с сегодняшнего дня в Томске работают 90 летних веранд. Для сотрудников открытых летних веранд обязательны: работа персонала в средствах индивидуальной защиты; организация условий обработки рук антисептиками для персонала и посетителей; использование одноразового меню (или онлайн-меню); расстановка столов на расстоянии не менее 1,5 м или расстановка перегородок между столами.

За столом могут сидеть не более двух человек, за исключением случаев, когда посетители являются членами одной семьи (до четырех человек). При нарушении установленных рекомендаций открытые предприятия прекратят работу.

О случаях нарушения томичи могут сообщить с 9.00 до 21.00 по телефону 8-999-316-02-87, в ночное время – 02 (102 с мобильных телефонов).

Список открытых с сегодняшнего дня заведений:

летнее кафе «Бережок» (ул.Набережной реки Томи, 19/1);

Северный союз (ул.Мостовая, 16А);

Коктейльный бар БАРИН (пр.Ленина, 62);

Стейк хаус Антрекот (ул.Трифонова, 22Б);

Кафе "Серебряная башня" (пр.Кирова, 60а);

Летняя веранда на Бакунина 26 (ул.Бакунина, 26);

Восточная кухня ОШ (ул.Яковлева, 42);

Восточная кухня №1 (ул. Учебная,7);

Веранда РЦ "Шарики" (Северный городок, 48/1);

Перчини (пр.Комсомольский, 13Б);

Custom bar (пер.Красный, 10а);

Летняя веранда "Палуба" (ул. Белозерская 13/1);

Таверна "У Сильвера" (ул.Белинского, д.38);

БЛИЖЕ (ул.Герцена, 1а);

Повар-бар Кухня (ул. Кулева, 24);

Maya Pizza (Иркутский тракт 42);

Кудесы (ул.Советская, 80);

Гостевой дом.кафе Шале (пер. Мариинский, д. 40, стр. 2);

кафе "ЁЛКА" (пр. Кирова 5 стр. 12);

ИТАLY СчастьЕсть (ул. Белинского 28/1);

Академия (ул. Королёва, д.34);

Ресторан «Кедр» (1-й переулок Аникинский 4а);

Восточная кухня ОШ (пр. Кирова, 22);

Восточная кухня ОШ (ул. Тимакова, 19а);

КАФЕ "ОШ" (пр. Ленина, 1 стр 1);

кафе "Золотой ключик" "Жареха (ул. Пушкина 32а);

ресторан ХлебСоль (ул.Герцена 21а);

Тако Бар Chupito (пр. Ленина, 1 стр3);

Барвиха (пер.Мариинский, 44);

Сибирские блины (ул. Красноармейская, 101в);

Кафе "Elite-park" (ул.Басандайская, 23);

ресторан "Здесь вам не там" (Иркутсткий тракт, д. 68);

Doner Master (Ленина 41);

Doner Master (Советская 80/1);

Doner Master (Усова, 11а);

Шашлык и Шаурма (ул. Сенная Курья, 6);

"Тот самый Пармезан" (пл.Ленина, 15);

Ресторан Мюнхен (ул. Советская 2);

кафе Птичка (пр.Ленина д.81/1);

кафе Гоар (Московский тракт, 119);

Burger Lab (ул.Розы Люксембург, 16);

Кафе-кондитерская Jam (ул.Усова, 3);

Ресторан Южане (ул.Карла Маркса, 23а);

столовая "Александра" (ул.Пролетарская 38/6);

Гриль кафе "Молчание ягнят" (ул. Красноармейская 76);

Гриль Бар Корона (ул.Учебная 22-а);

Йохан Пивохан (ул.Нахимова, д.8 б);

Старый Замок (ул. Гагарина, дом 11а);

Тесто пекарня-кондитерская (пр.Фрунзе 92);

Хинкали-Гали (пр.Мира 19а);

Летняя веранда Шафран (ул.Енисейская, 36);

Бар Кругосветка (пер.Котовского, 19);

кафе "Дастархан" (ул.Пушкина д. 21в);

Кафе "Ели-Пили" (ул.Красноармейская, 107);

Make Love Pizza (пр.Ленина 85А);

Кафе «Бульвар» (ул.Котовского,19);

Бар «Доски» (пр.Ленина,41);

Колобок.ru (ул.Красноармейская, 151/1);

Со списком открытых ранее веранд можно ознакомиться здесь.

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