Индекс распространения COVID-19 в Томской области снизился до 0,76

Томский Обзор / Фото: 25 июля 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки индекс распространения инфекции в Томской области снизился до 0,76, тогда как днем ранее он составлял 1,17, сообщает пресс-служба обладминистрации.

С учетом последних данных, показатели региона соответствуют второму этапу выхода из режима самоизоляции. Он подразумевает разрешение деятельности предприятий торговли большей площади, отдельных образовательных организаций с сохранением ограничений на предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в помещениях.

За прошедшие сутки в Томской области 55 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 64 человек.

У 12 вновь заболевших выявлена пневмония, у 20 ОРВИ, у 23 инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 37 человек.

За весь период в Томской области установлен 3821 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 2283.

Напомним, на минувшей неделе в Томской области разрешили работу открытым верандам ряда кафе, а также очную работу автошкол.

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