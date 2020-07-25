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Томичи собирают подписи против переноса храма из Нагорного Иштана

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Томское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры собирает подписи против переноса старейшей деревянной церкви Томской области из Нагорного Иштана. Соответствующая петиция опубликована на сайте change.org.

«Категорически возражаем против переноса деревянной церкви Св. апостолов Петра и Павла (1872г.) из Нагорного Иштана в Хромовку, поселок в составе Томска! Просим Министерство культуры Российской Федерации не допустить реализации этого кощунственного проекта, не выдавать разрешения и не выделять средства на перенос памятника архитектуры регионального значения из Нагорного Иштана в другое место», — говорится в тексте петиции.

Авторы отмечают, что церковь является объектом культурного наследия и должна быть сохранена на своем историческом месте. Здание нуждается в срочной реставрации, но должно стоять там, где было воздвигнуто, «сохраняя дух места».

«Векшины не зря решили построить эту церковь именно на этом месте. Именно здесь она стала неким символом и о ней знают люди, едут сюда, любуются, она срослась воедино с пейзажем: не будет одного — потеряется другое», — приводят мнение иштановцев авторы петиции.

Они также отмечают, что Комитет по охране объектов культурного наследия и «Центр по охране памятников» не разделяют мнение жителей и экспертов и «принимают решения исходя из собственных, никому не понятных и неизвестных, местечковых интересов». По их мнению, перенос церкви приведет к ее гибели.

«Трудно представить, что специалисты и руководители указанных ведомств, не осознают, что их действия направлены на уничтожение жемчужины земли Томской. И что того хуже, если предпринимают эти действия, будучи уверенными в своей безнаказанности», — отмечают авторы петиции.

Напомним, в 2019 Томское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры совместно с жителями Нагорного Иштана, при участии общественных объединений, волонтеров из Томска и Северска провели комплекс мероприятий по благоустройству территории деревянного Храма в Нагорном Иштане.

Ранее сообщалось, что ОГАУК «Центр по охране памятников» объявило торги на разработку проектно-сметной документации для переноса стариной деревянной церкви Петра и Павла из деревни Нагорный Иштан в поселок Хромовка, где власти планировали создать паломнический центр возле памятника старцу Федору.

Ранее томские власти рассматривали перенос деревянной церкви Петра и Павла в северную часть Нагорного Иштана, где находится озеро и старинное кладбище. Причиной переноса являются оползни.

Деревянная одноэтажная церковь Петра и Павла в Нагорном Иштане была построена в 1872 году в псевдорусском стиле, это одна из трех деревянных церквей-памятников, сохранившихся в регионе. У старинного храма проходили съемки фильма «Сибириада» режиссера Андрея Кончаловского.

Федор Кузьмич — святой старец, живший в Сибири в XIX веке. Согласно романовской легенде, возникшей в середине XIX века, он являлся императором Александром I, который якобы инсценировал свою смерть и стал скитальцем. Вопрос о тождественности Федора Кузьмича с российским императором историками однозначно не решен. В период странствий по Томской губернии старец познакомился с купцом Семеном Хромовым, который уговорил его переселиться к нему в Томск. Федор Кузьмич в том числе проживал на загородной купеческой заимке, где в настоящее время располагается поселок Хромовка.

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