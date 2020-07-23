Томские вузы стали частью мультиуниверситета, созданного для развития Дальнего Востока

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, президент РАН Александр Сергеев, руководство правительств Сахалинской области и Санкт-Петербурга, а также ректоры 14 университетов России подписали меморандум о создании мультиуниверситета для развития Дальнего Востока, сообщает пресс-служба томского госуниверситета.

— Сегодня развитие сотрудничества между университетами, расположенными в разных регионах нашей страны, приобретает особую актуальность, — сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, приветствуя участников онлайн-конференции. — Предлагаемые меры откроют для студентов СахГУ окно в мир новых знаний и возможность параллельно учиться и в одном из ведущих вузов страны, включая МГУ, СПбГУ, Высшую школу экономики, Томский государственный университет, Российский университет транспорта, по широкому спектру востребованных направлений подготовки. Данная инициатива позволит осуществлять подготовку специалистов с более широким кругом знаний и компетенций, а также станет важным шагом для развития дальнейшего межуниверситетского партнерства не только в образовательной, но и научной сфере. Минобрнауки всегда готово поддержать такие инициативы.

Участники мультиуниверситета должны решить ряд масштабных задач, среди которых — обеспечение образовательных и научных организаций высококвалифицированными кадрами; создание образовательных и научно-технологических продуктов с высоким потенциалом экспорта; создание инновационных проектов; развитие исследовательских полигонов и площадок, в том числе по перспективным рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона. Томск в мультиуниверситете представляют сразу два вуза — ТГУ и ТПУ.

— Мы понимаем, что будущее развития образования и науки — за сетевыми форматами, и инициатива по созданию сетевого университета, объединяющего ведущие вузы, безусловно, усилит и всех участников, — отметил ректор ТГУ Эдуард Галажинский после церемонии подписания. — Я хочу пожелать нам всем интенсивной и доверительной коммуникации. Мы знаем, какой сложный путь лежит между подписанием соглашения и реальными программами. В Томске мы уже семь лет складываем логику Большого университета. Участие томских вузов в мультиуниверситете даёт партнёрам по сетевому проекту доступ по всем ресурсам, а не только к ресурсам программ, обозначенных в соглашении. Потому что только совместная работа, взаимная поддержка и мотивация создают основу для новых открытий и новых свершений.

Одной из серьёзных задач, которую предстоит решать участникам сетевого проекта, является экспорт образования — создание новых программ, востребованных не только в России, но и других странах. ТГУ готов использовать свой опыт для развития Сахалина — помогать учреждениям образования с внедрением подходов Advanced Learning Technologies, содействовать в объединении с индустриальными партнерами, с которыми можно создавать эффективные образовательные продукты, позволяющие быстро усваивать знания и наращивать нужные профессиональные компетенции.

Отмечается, что ТГУ уже осуществляет научное и образовательное сотрудничество с Сахалином. В частности, томские ихтиологи проводят совместные исследования с сотрудниками СахНИРО (Сахалинского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии). СахНИРО.в свою очередь, выступает принимающей стороной для студентов-ихтиологов ТГУ, которые выбирают Сахалин для прохождения производственной практики.

Мультиуниверситет — проект по кооперации субъектов РФ — организаций реального сектора экономики, российских и зарубежных образовательных и научных организаций. Партнеры будут заниматься созданием, апробацией и масштабированием новых образовательных программ и научно-технологических инициатив, ориентированных на потребности стратегического развития территорий Дальнего Востока.

Напомним, осенью 2019 года в Томске объявили о создании Большого университета, в состав которого войдут томские вузы. Предполагается, чтоони объединят образовательные и научные инфраструктурные возможности.

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