18+
18+

Томские вузы стали частью мультиуниверситета, созданного для развития Дальнего Востока

Международное сотрудничество, ТГУ, Томские новости, тгу тпу сотрудничество большой университет развитие дальнего востока новости интересное томские ново Томские вузы стали частью мультиуниверситета, созданного для развития Дальнего Востока

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, президент РАН Александр Сергеев, руководство правительств Сахалинской области и Санкт-Петербурга, а также ректоры 14 университетов России подписали меморандум о создании мультиуниверситета для развития Дальнего Востока, сообщает пресс-служба томского госуниверситета.

— Сегодня развитие сотрудничества между университетами, расположенными в разных регионах нашей страны, приобретает особую актуальность, — сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, приветствуя участников онлайн-конференции. — Предлагаемые меры откроют для студентов СахГУ окно в мир новых знаний и возможность параллельно учиться и в одном из ведущих вузов страны, включая МГУ, СПбГУ, Высшую школу экономики, Томский государственный университет, Российский университет транспорта, по широкому спектру востребованных направлений подготовки. Данная инициатива позволит осуществлять подготовку специалистов с более широким кругом знаний и компетенций, а также станет важным шагом для развития дальнейшего межуниверситетского партнерства не только в образовательной, но и научной сфере. Минобрнауки всегда готово поддержать такие инициативы.

Участники мультиуниверситета должны решить ряд масштабных задач, среди которых — обеспечение образовательных и научных организаций высококвалифицированными кадрами; создание образовательных и научно-технологических продуктов с высоким потенциалом экспорта; создание инновационных проектов; развитие исследовательских полигонов и площадок, в том числе по перспективным рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона. Томск в мультиуниверситете представляют сразу два вуза — ТГУ и ТПУ.

— Мы понимаем, что будущее развития образования и науки — за сетевыми форматами, и инициатива по созданию сетевого университета, объединяющего ведущие вузы, безусловно, усилит и всех участников, — отметил ректор ТГУ Эдуард Галажинский после церемонии подписания. — Я хочу пожелать нам всем интенсивной и доверительной коммуникации. Мы знаем, какой сложный путь лежит между подписанием соглашения и реальными программами. В Томске мы уже семь лет складываем логику Большого университета. Участие томских вузов в мультиуниверситете даёт партнёрам по сетевому проекту доступ по всем ресурсам, а не только к ресурсам программ, обозначенных в соглашении. Потому что только совместная работа, взаимная поддержка и мотивация создают основу для новых открытий и новых свершений.

Одной из серьёзных задач, которую предстоит решать участникам сетевого проекта, является экспорт образования — создание новых программ, востребованных не только в России, но и других странах. ТГУ готов использовать свой опыт для развития Сахалина — помогать учреждениям образования с внедрением подходов Advanced Learning Technologies, содействовать в объединении с индустриальными партнерами, с которыми можно создавать эффективные образовательные продукты, позволяющие быстро усваивать знания и наращивать нужные профессиональные компетенции.

Отмечается, что ТГУ уже осуществляет научное и образовательное сотрудничество с Сахалином. В частности, томские ихтиологи проводят совместные исследования с сотрудниками СахНИРО (Сахалинского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии). СахНИРО.в свою очередь, выступает принимающей стороной для студентов-ихтиологов ТГУ, которые выбирают Сахалин для прохождения производственной практики.

Мультиуниверситет — проект по кооперации субъектов РФ — организаций реального сектора экономики, российских и зарубежных образовательных и научных организаций. Партнеры будут заниматься созданием, апробацией и масштабированием новых образовательных программ и научно-технологических инициатив, ориентированных на потребности стратегического развития территорий Дальнего Востока.

Напомним, осенью 2019 года в Томске объявили о создании Большого университета, в состав которого войдут томские вузы. Предполагается, чтоони объединят образовательные и научные инфраструктурные возможности.

Тэги/темы:
Комментарии для сайта Cackle