Томские вузы и НИИ создадут Большой университет, чтобы эффективней сотрудничать с крупными компаниями

30 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Томский госуниверситет вместе с другими вузами и научно-исследовательскими институтами региона планирует создать так называемый Большой университет, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на ректора вуза Эдуарда Галажинского.

«Большой университет — площадка, которая объединит усилия всех заинтересованных вузов и НИИ в вопросе перевода знаний в технологии и продукты инноваций, а также позволит повысить кооперацию. Объединение усилий имеет перспективу, потому что крупным компаниям нужна одна точка входа в регион», — сказал Галажинский.

По его словам, предполагается, что вузы объединят образовательные и научные инфраструктурные возможности, «чтобы все сотрудники имели доступ и к ядерному реактору, и к суперкомпьютеру».

«Помимо этих вопросов 2–6 декабря мы на стратегической сессии планируем обсудить даже общую приемную кампанию для иностранных студентов. Есть предварительная договоренность об участии губернатора Томской области Сергея Жвачкина с министром науки и высшего образования Михаилом Котюковым», — отметил ректор.

При этом он подчеркнул, что для создания Большого университета необходимо внести изменения в федеральное законодательство, это займет 1-2 года.

Галажинский добавил, что предложение стать частью Большого университета направили всем томским вузам и НИИ.

ТГУ был открыт в 1888 году. Вуз занял седьмое место в Национальном рейтинге университетов 2019 года, подготовленном международной информационной группой «Интерфакс», сохранив прошлогоднюю позицию.

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