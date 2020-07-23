В Томской области выявили 56 новых случаев COVID-19

23 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 64 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У 12-ти из них пневмония, у 13-ти – признаки ОРВИ, у 31-го человека инфекция протекает бессимптомно.

В обсерваторах под Томском находится 59 человек.

С учетом последних данных количество общее число заболевших за весь период пандемии в регионе выросло до 3 717, число выздоровевших составляет 2156 человек.

Напомним, накануне в Томской области заработали открытые веранды, также сообщалось о возобновлении работы автошкол.

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