Томские пожарные спасли из горящей квартиры мужчину и кота

23 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов

Накануне, 22 июля, в Томске загорелся пятиэтажный жилой дом по ул.Нахимова, 12, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 17.02. К приезду пожарных из окон однокомнатной квартиры на 5 этаже шел густой дым. Одно звено пожарных проникло в квартиру через подъезд, вскрыв дверь. Другое — через окно по автолестнице.

В квартире, на полу кухни, сотрудники МЧС обнаружили 44-летнего хозяина квартиры. Его спасли и передали медикам — с отравлением продуктами горения и ожогами мужчина доставлен в Областную клиническую больницу.

«При пожаре также было спасено домашнее животное. Поднявшись по автолестнице на пятый этаж, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Олег Борисенко заметил на балконе кота. Как только начкар протянул руки, чтобы схватить его, кот сам прыгнул на спину пожарному и благополучно спустился с ним на землю», — говорится в сообщении.

Возгорание удалось ликвидировать к 17.36. Площадь пожара составила 21 кв.метр. В результате в квартире обгорели мебель, вещи, закоптились стены и потолок.

В ликвидации пожара были задействованы 8 человек и три единицы техники.

Напомним, ранее, в ночь на 22 июля, пожарные спасли из горящего дома двух человек.

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