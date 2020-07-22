Томские пожарные спасли двоих из горящей квартиры

22 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов

Минувшей ночью, 22 июля, в Томске загорелся деревянный двухэтажный жилой дом на ул.Демьяна Бедного, 20, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 00.04. О пожаре в доме, который находится рядом с исправительной колонией, сообщил младший инспектор отдела охраны ИК-3, почувствовавших запах гари. Первыми на помощь жителям загоревшегося дома прибыла ведомственная пожарная охрана исправительного учреждения.

К приезду сотрудников МЧС из квартиры на первом этаже шел густой дым. Для того, чтобы попасть в помещение, пожарные вскрыли дверь. На полу квартиры звено газодымзащитной службы обнаружило мужчины и женщины. Их вынесли из горящей квартиры и передали медикам.

Пострадавших оперативно доставили в ОКБ, сейчас за их жизнь борются врачи. Мужчина получил ожоги 90% тела, женщина также получила ожоги и тяжелое отравление продуктами горения.

Возгорание удалось ликвидировать в течение 15 минут. В результате в комнате обгорели диван и стены на площади 3 кв.метра. На месте работали 12 человек и четыре единицы техники.

Причина возгорания устанавливается.

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