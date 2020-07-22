Директором томского «Скомороха» стала бывшая замначальника департамента по культуре

22 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Саша Прохорова

Накануне, 21 июля, новым директором театра куклы и актера «Скоморох» им.Романа Виндермана стала Лидия Ильина, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Последние 14 лет новый директор занимала должность заместителя начальника департамента по культуре Томской области.

Выпускница Витебского культурно-просветительского училища по специальности «руководитель драматического коллектива» и Кемеровского государственного института культуры по специальности «режиссер массовых праздников», Лидия Владимировна работает в сфере культуры более 40 лет, 11 из них она возглавляла одно из ведущих областных государственных учреждений культуры — дворец народного творчества «Авангард». В 2005 году за большой личный вклад в развитие культуры ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры», а в 2006-м предложен пост заместителя начальника департамента по культуре Томской области.

Напомним, предыдущий директор «Скомороха» Лариса Отмахова покинула свой пост в начале июня по собственному желанию (причина ухода - загадка для всего коллектива). Она возглавляла театр на протяжении 21 года. За это время театр добился значительных успехов, в частности, став лауреатом Национальной премии «Золотая маска».

Томский областной театр кукол, ставший впоследствии театром куклы и актера «Скоморох» им.Романа Виндермана, был создан в сентябре 1946 года по инициативе Томского облисполкома. Долгое время у театра не было собственного помещения, и он играл свои спектакли в различных учреждениях культуры, в школах, детских садах и детских домах как Томска, так и районов области. Первая стационарная площадка у театра появилась лишь в 1954 году - он разместился в здании по пер.Нахановича, 4, где сегодня располагается Томский ТЮЗ. Следующим домом Томского театра кукол стало маленькое помещение на пер.Кооперативном, 4. В 1982 году в главным режиссером театра стал Роман Виндерман. В 1987 году учреждение официально стало называться Театр куклы и актера "Скоморох". В 1999 году театр получил постоянную прописку в Доме науки им.П.И.Макушина. В этом же году директором учреждения становится Лариса Отмахова.

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