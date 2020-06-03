Директор томского театра «Скоморох» покинула свой пост

3 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Саша Прохорова

Сегодня, 3 июня, начальник Департамента по культуре и туризму Павел Волк сообщил коллективу томского театра «Скоморох» о том, что директор учреждения Лариса Отмахова освобождена с занимаемой должности по собственному желанию.

«Что послужило тому причиной, остается загадкой для всего коллектива. Павел Волк не дал пояснений по этому вопросу», — сообщила представитель театра.

Временно исполняющим обязанности директора театра назначен первый заместитель Ларисы Отмаховой Вячеслав Ананьев.

Она также добавила, что «Лариса Отмахова возглавляла театр 21 год. За это время учреждение добилось значительных успехов. В частности, театр стал лауреатом Национальной премии „Золотая маска“».

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