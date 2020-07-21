За сутки в Томской области зарегистрировали 115 новых случаев COVID-19, один заболевший скончался

21 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зафиксировано 115 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 66 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Из 115 вновь заболевших 67 – работники Казанского нефтегазоконденсатного месторождения в Парабельском районе. Среди всех выявленных у 11-ти человек пневмония, у 26-ти – признаки ОРВИ, у 78-ми инфекция протекает бессимптомно. В обсерваторах под Томском находится 56 человек.

"Смерть пациента от коронавируса наступила в результате тяжелого течения полисегментарной вирусной пневмонии, которая осложнялась сахарным диабетом, хронической болезнью почек, болезнями сердечно-сосудистой системы. Также скончавшийся входил в группу риска по возрасту", - говорится в сообщении.

С учетом последних данных, за весь период в Томской области установлены 3608 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 2034, умерших 27.

Коэффициент распространения инфекции в Томской области повысился до 1,07. Напомним, накануне этот показатель находился на уровне 0,8. Также ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня в Томске разрешена работа летних веранд ряда заведений.

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