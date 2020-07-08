Собственника земельного участка привлекут к ответственности за вырубку сосен в Заварзинском бору

8 июля 2020 / Томский Обзор

По обращению томичей сотрудники администрации Советского района Томска совместно с городским Департаментом дорожной деятельности и благоустройства провели проверку по факту незаконной вырубки сосен в Заварзинском бору.

Напомним, ранее к нам в редакцию обратились члены садоводческого товарищества «Кедр», расположенного в районе Заварзино. Они собирали подписи владельцев участков под петицией об остановке строительства дороги и прокладывания линий электроснабжения и предоставлении сведений обо всех видах разрешенного использования территории. Обеспокоенность жителей вызвало начало строительства на одном из земельных участков, расположенных на территории садового товарищества «Кедр», которому сопутствовала вырубка сосен и других деревьев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, специалистами было установлено: «Собственник одного из земельных участков в пос. Заварзино в целях организации подъездных путей к своему участку осуществил незаконный снос лесных насаждений на соседних территориях. Причиненный ущерб по расчетам специалистов департамента дорожной деятельности составил 63 тысячи рублей».

Также в сообщении говориться, что материалы по незаконной вырубке были переданы в городское УМВД. Согласно ст.260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» в крупном размере может повлечь за собой штраф в размере от 500 тысяч до полутора миллионов рублей.

Заварзинская лесная дача и минеральные источники в окрестностях посёлка включены в список особо охраняемых природных территорий Томской области. Согласно Федеральному закону «Об особо охраняемых природных территориях», органы местного самоуправления решают предусмотренные Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» вопросы использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения, городского округа, в соответствии с положениями о соответствующих особо охраняемых природных территориях.

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