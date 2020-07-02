Томичи протестуют против вырубки леса в районе дачных участков близ Заварзино

2 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Садоводческое товарищество «Кедр»

Томичи протестуют против вырубки леса и строительных работ в районе дачных участков близ Заварзино. Садоводческое товарищество «Кедр», расположенное в районе Заварзино, собирает подписи владельцев более 100 участков, под петицией об остановке строительства дороги и прокладывания линий электроснабжения и предоставлении сведений обо всех видах разрешенного использования территории.

Инициаторы сбора подписей объяснили корреспонденту «Томского Обзора», что обеспокоенность жителей вызвало начало строительства на одном из земельных участков, расположенных на территории садового товарищества «Кедр». Он находится рядом с улицей Левобережной, д. 25, в районе базы отдыха «Зорька» п. Заварзино. Сейчас ведется строительство дороги к земельному участку с кадастровым номером 70:21:0100090:15, бригады №7, 37а. Этому, по словам жителей, сопутствовала вырубка леса и прокладка незапланированной дороги к месту строительства.

Так выглядят окрестности «Зорьки» после начала работ на земельном участке Фото: Садоводческое товарищество «Кедр»

Еще в советское время на территории садоводческого товарищества «Кедр» в Заварзино было выделено четыре участка, которые числились за товариществом, но по факту являлись лесной чащей. «Данные участки стояли бесхозными, потому что строить на них ничего нельзя – незаконно. Если начнется стройка, то это будет на берегу реки, а согласно СанПиНу строить частные объекты на расстоянии до 50 метров от реки нельзя», - сообщил один из представителей товарищества.

Так, ширина водоохранной зоны рек и ручьев устанавливается от истока для рек и ручьев протяженностью: до 10 километров – в размере 50 метров, от 10 до 50 километров – в размере 100 метров, а от 50 километров и более – в размере 200 метров.

Первоначально место, через которое сейчас проложена дорога к участку, представляло из себя горку и небольшую тропинку. По словам местных жителей, дороги там никогда не было, а за базой отдыха «Зорька» начинался лес. С начала строительства рельеф был изменен до неузнаваемости.

Работы на старых участках стартовали в начале июня. Для того, чтобы создать подъезд к месту, по словам очевидцев, пригнали несколько тракторов К-700. «Техника срубила множество деревьев, изменила рельеф, невзирая на то, что это территория леса. Пострадали кусты, елки, другие деревья - все легли под трактор! В природе дороги не было, в кадастровых документах тоже. Мы специально подняли кадастровые карты, чтобы отследить этот момент. Никакой дороги не обозначено, значит - незаконно», - продолжают садоводы.

Сейчас на территории бывшего леса проводится активная деятельность: отсыпается дорога, завозятся стройматериалы, проводится электричество. До сих пор неизвестно, что именно планируют построить на данном участке. В товариществе предполагают, что в скором времени на территории «Кедра» возведут комплекс бань или базу отдыха.

Дачники обеспокоены дальнейшей судьбой окружающей среды и задаются вопросами: «Как выделяли участок? На кадастровом плане видно, что он примыкает к реке. Нет ни сервитута, ничего. С каких пор реки приватизируются? Люди теперь не смогут порыбачить, так как это чужая земля. Около реки строить нельзя, а тем более септики: все сточные воды пойдут в реку».

«Мы обратились в приемную главы администрации Советского района г. Томска Оксаны Рубцовой - болото еще то. Дали 7 телефонных номеров, чтобы добиться хоть какой-то крупицы информации. Ответ был: «Подайте на сайте мэрии свою жалобу». Пока не начали скандалить – никто не давал ответа на заданные вопросы. Твори в Советском районе всё, что хочешь. Бесполезно. Ничего не добьешься. У нас елки падают, дороги строят там, где их не должно быть, но это никого не интересует»,- возмущаются представители товарищества.

Сейчас товарищество «Кедр» направило письма в Департамент природопользования и окружающей среды, Департамент дорожной деятельности и благоустройства, Департамент природных ресурсов и окружающей среды, а также заявление в прокуратуру.

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