Главгосэкспертиза одобрила проект строительства автотрассы Томск ‑ Тайга

2 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин

Главгосэкспертиза одобрила проект строительства автотрассы Томск ‑ Тайга, сообщает пресс-служба администрации Томской области со ссылкой на заместителя губернатора Томской области по промышленной политике Игоря Шатурного.

По его словам, положительное заключение получено на проектную документацию, включая смету и результаты инженерных изысканий на строительство автомобильной дороги Томск ‑ Тайга в Томской и Кемеровской областях.

«Автодорога между Томском и Тайгой имеет стратегическое значение для нашей области и Кузбасса — кратчайшее соединение с Транссибом благоприятно отразится на социально-экономическом развитии двух территорий. Строительство объекта укрепит межрегиональные транспортные связи, повысит удобство логистических операций для предприятий и усилит экономическое взаимодействие Томской и Кемеровской областей. Реализация проекта предполагается в рамках концессионного соглашения с привлечением средств федерального бюджета», — отметил Игорь Шатурный.

Ранее предполагалось, что концессионное соглашение будет заключено сроком на 13 лет, а сам объект будет построен в течение двух лет после разработки проектно-сметной документации. Напомним, первое соглашение о сотрудничестве по проектированию, строительству и эксплуатации этой автодороги между Томском и Кузбассом было подписано в 2014 году.

Проектирование стартовало в 2017 г., после того, как власти Томской и Кемеровской областей заключили соглашение с Газпромбанком о строительстве дороги с использованием схемы государственно-частного партнерства (ГЧП).

Автодорога была запроектирована под параметры второй технической категории с капитальным типом дорожной одежды (обычно это дорожная одежда с асфальтобетонным, монолитным цементобетонным, железобетонным или армобетонным сборным покрытием сроком службы 15 - 25 лет). Первоначально сообщалось, что стоимость строительства автодороги Томск-Тайга обойдется в 7 млрд рублей. После разработки проекта, цифра выросла - сейчас в сметной документации на строительство объекта заложено 16,8 млрд рублей. На момент заключения соглашения, Газпромбанк обещал вложить в проект 4 млрд рублей. Остальные средства планировали вложить регионы - пропорционально длине их участков дороги (в целом протяженность трассы составит порядка 68 км). Доли участия в проекте в соответствии с протяженностью дороги составляют: 72 % — у Томской области (48 км.) и 28 % — у Кемеровской (20 км.).

Автодорога Томск — Тайга позволит связать Томскую и Кемеровскую области через станцию Тайга на Транссибе. Расстояние между Томском и Кемерово по прямой едва превышает 130 км, но по федеральной трассе «Сибирь» сейчас требуется проехать 205 км. Новая дорога длиной 68 км позволит сократить путь на 40 км.

Начало трассы планируется положить от примыкания к автодороге Томск - Мирный - Межениновка, окончание - у въезда в город Тайга на автодороге Тайга- Таежный. Дорога пройдет в обход поселков Мирный, Межениновка и Басандайка Томского района, связав Томскую и Кемеровскую области по кратчайшему пути, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь».

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