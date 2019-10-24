Кемеровская область согласовала выделение земли под новую автодорогу из Томска

24 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Кемеровская область согласовала выделение земли под автодорогу Томск-Тайга, следует из распоряжения губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Согласовать документацию по планировке территории для размещения объекта регионального значения „Строительство автомобильной дороги Томск — Тайга в Томской и Кемеровской областях“, подготовленную на основании распоряжения администрации Томской области от 20 сентября 2017 года», — говорится в тексте распоряжения.

Ранее сообщалось, что планирование автодороги должно было быть завершено к сентябрю.

Сообщалось также, что Газпромбанк, Томская и Кемеровская области в июне 2017 года подписали соглашение о строительстве дороги с использованием схемы государственно-частного партнерства (ГЧП). Концессионером по проекту выступит Газпромбанк. Стоимость строительства оценивается в 7 млрд рублей, из них банк вложит 4 млрд рублей. Остальные средства вложат регионы пропорционально длине их участков дороги. Стороны обсуждали доступность дороги, в частности, рассматривался вариант платного проезда.

Предполагалось, что концессионное соглашение будет заключено сроком на 13 лет, а сам объект будет построен в течение двух лет после разработки проектно-сметной документации. Проектированием занимается ООО «Росинсталпроект» (входит в ГК «Новосибирскавтодор»).

Автодорога Томск — Тайга позволит связать Томскую и Кемеровскую области через узловую ж/д станцию Тайга на Транссибе. Расстояние между Томском и Кемерово по прямой едва превышает 130 км, однако, путь по федеральной трассе «Сибирь» занимает 205 км. Томские власти ранее заявляли, что заинтересованы в строительстве автодороги через узловую станцию Тайга на Транссибе, которая могла бы быть короче основного маршрута на 40 км. В настоящее время имеется 90-километровая автодорога между Кемерово и Тайгой, а также 40-километровая дорога от Томска в сторону Тайги до села Басандайка. Между Басандайкой и Тайгой есть только участок железной дороги протяженностью 35 км.

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