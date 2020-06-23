В томском частном пансионате зафиксирована вспышка COVID-19

Томский Обзор / Фото: 23 июня 2020 // Фото: pixabay.com

В частном пансионате Томска, в котором содержатся пенсионеры и люди с инвалидностью, выявлены случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Первый случай зафиксирован 11 июня.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, в пансионате проживали 78 человек. На сегодня 44 человека госпитализированы в респираторные госпитали МСЧ№2 и Томской районной больницы. Окончательные диагнозы не установлены, один человек уже выписан.

В помещениях пансионата проведена дезинфекция. Проживающие размещены по разным отделениям: те, кто контактировал с заболевшими, проживают отдельно, остальные – в отделении «зеленой зоны». Проведена смена персонала, у всех сотрудников пансионата взяты анализы, проводится эпидемиологическое расследование.

В свою очередь в пресс-службе областной прокуратуры отметили, что после появления информации о ненадлежащем уходе за посетителями пансионата проводится проверка – имело ли учреждение разрешение на оказание услуг и соблюдались ли нормы социальной безопасности клиентов.

Напомним, с учетом всего в регионе за весь период установлено 1846 случаев заболевания COVID-19, выздоровело 810 человек. В обсерваторах под Томском на 14-дневной самоизоляции находятся 16 человек. При этом коэффициент распространения инфекции в Томской области опустился до 0,83.

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