Коэффициент распространения инфекции в Томской области снизился до 0,83

Томский Обзор / Фото: 23 июня 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области коэффициент распространения инфекции в опустился ниже 1 - до 0,83.

Согласно данным пресс-службы обладминистрации, показатели, которые демонстрирует Томская область, соответствуют первому этапу выхода из режима самоизоляции. Этот этап предполагает, что возможны прогулки и занятия спортом на улице, работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг, исключающих одномоментный контакт большого числа людей, возобновление работы предприятий, деятельность которых непосредственно связана с потребителями.

Для перехода на второй этап необходимо, чтобы коэффициент распространения инфекции был меньше 0,8, для третьего - меньше 0,5. По другим показатели - свободные коечный фонд и охват населения тестированием - Томская область соответствует третьему этапу выхода из режима самоизоляции, который предполагает возобновление работы предприятий торговли и сферы услуг – без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта, предприятий общественного питания, гостиниц, образовательных учреждений без исключения, открываются парки и скверы при соблюдении условий социальной дистанции.

В регионе зарегистрирован 61 новый случай заболевания COVID-19, контрольные тесты подтвердили выздоровление 19 человек. При этом у 27 вновь заболевших болезнь протекает бессимптомно, у 10-ти признаки ОРВИ, у 24-х – пневмония.

Таким образом, всего в регионе за весь период установлено 1846 случаев заболевания COVID-19, выздоровело 810 человек. В обсерваторах под Томском на 14-дневной самоизоляции находятся 16 человек.

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