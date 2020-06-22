Режим самоизоляции в Томской области продлевается

22 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Сегодня, 22 июня, губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил действие режима повышенной готовности до 10 июля, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Эпидемическая ситуация такова, что мы продляем действующий режим ограничений до 10 июля. Такие режимы продолжают действовать почти во всех 85 регионах нашей страны. И это не прихоть власти, не слепое следование рекомендациям Роспотребнадзора – это наша ответственность за жизнь и здоровье людей», – подчеркнул в своем видеообращении Сергей Жвачкин.

Он отметил, что Томская область по-прежнему находится в двадцатке регионов страны с наименьшим показателем заболеваемости. При этом добавив, что «пока угроза окончательно не миновала, мы не можем открыть кафе и рестораны, спортклубы и фитнес-центры, кинотеатры, музеи, библиотеки».

Также губернатор обратился к руководителям с просьбой выполнять все необходимые санитарно-эпидемиологические требования и вовремя сообщать о заболевших родственниках в Роспотребнадзор. Глава региона также предостерег тех, кто не носит защитные маски:

"Вы не только рискуете получить штрафы за нарушения режима - вы рискуете заразиться сами и заразить своих близких. Подумайте, чего может стоить ваша беспечность", - обратился Сергей Жвачкин.

Отдельно глава региона остановился на теме предстоящего общероссийского голосования, отметив, что в регионе приняты беспрецедентные меры безопасности.

«Хочу ответственно сказать: уровень безопасности на избирательных участках будет точно выше, чем в любом магазине и в любой маршрутке. Над этим работают и за это несут ответственность тысячи людей, – сказал Сергей Жвачкин. – Голосования сегодня проходят во всём мире – прошли выборы во Франции и Южной Корее, за рубежом они идут и сейчас. Но нигде государства не вкладывают такие средства в безопасность избирателей, как в России».

Напомним, режим полной самоизоляции в связи с распространением коронавируса в Томской области был введен в конце марта. Затем его несколько раз продлевали. По последним данным, в Томской области зарегистрировано 1785 случаев заболевания коронавирусом: 980 на лечении, 791 человек выздоровел, 14 умерло.

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