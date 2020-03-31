В Томской области вводят режим полной самоизоляции

Томский Обзор / Фото: 31 марта 2020 // Фото: pixabay.com

На всей территории Томской области вводится режим всеобщей самоизоляции. Он продлится c 22.00 сегодняшнего дня, 31 марта, до 22.00 часов 14 апреля включительно, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Эпидемия коронавируса серьезно изменила нашу жизнь, и власть принимает экстраординарные меры, чтобы предотвратить распространение заболевания, — подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин в сегодняшнем телевизионном обращении к жителям Томской области. — Пока нет сыворотки и вакцины, рецепт у нас один — максимальное сокращение контактов между людьми. Если мы не хотим повторить судьбу многих европейских стран, где от коронавируса умирают десятки тысяч, нам нужно принять самые жесткие меры».

«Это миф, что коронавирус поражает одних стариков — уже начали умирать молодые. Эпидемия не прощает беспечности, и мы не можем рисковать самым дорогим, что у нас есть — жизнью и здоровьем людей. И сегодня я объявляю о решении ввести в Томской области режим всеобщей самоизоляции, — сказал в обращении губернатор. — Самоизоляция вводится во всех городах и районах Томской области с 22-х часов сегодняшнего дня, 31 марта, до 22-х часов 14 апреля включительно».

«Этот режим предполагает постоянное нахождение дома всех, кто не работает. Это не комендантский час. Это вопрос нашей самодисциплины. Можно покидать свои квартиры, если вы идете в магазин за продуктами, выносите мусор, гуляете с собакой. Но ни о каких выходах без острой необходимости не может быть и речи», — подчеркнул Сергей Жвачкин.

Глава региона попросил родителей обратить особое внимание на детей и подростков. «Сегодня они должны быть не в торговых центрах и на улицах, а дома», — отметил он.

Сергей Жвачкин обратил внимание жителей области, что соблюдение режима будет контролироваться.

«Всеобщая самоизоляция нужна для того, чтобы меры, принимаемые нашими медиками и властью, были максимально эффективными, чтобы эта беда нас миновала как можно быстрее. Самоизоляция нужна, чтобы здоровье большинства жителей Томской области не зависело от безответственного поведения отдельных жителей», — сказал глава региона.

Губернатор напомнил о работе круглосуточной горячей линии по коронавирусу, отметив, что горячие линии будут запущены по всем отраслям — в сфере социальной защиты, образования, ЖКХ, поддержки бизнеса, трудоустройства, транспорта, торговли и другим.

«Я дал команду чиновникам всех уровней постоянно отвечать на вопросы населения. Все телефоны размещены на сайте администрации Томской области. Буду лично контролировать, как они отвечают на вопросы людей. Но сегодня от вас зависит не меньше, чем от власти и медиков. Я призываю вас к ответственности, к дисциплине, к порядку», — сказал томский губернатор в обращении к жителям региона.

«История повторяется. Россия переживала и чуму, и холеру. Переживем и коронавирус, но мы должны выйти из этой эпидемии целыми и невредимыми. Повторю еще раз: я верю в томичей. Давайте докажем, что мы умный регион, умный город. Давайте сбережем себя!», — призвал жителей Сергей Жвачкин.

Тэги/темы: