В Томской области планируют увеличить коечный фонд для пациентов с COVID-19

19 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Власти Томской области намерены увеличить коечный фонд для госпитализации больных с новой коронавирусной инфекцией. Новые места будут рассчитаны на долечивающихся пациентов, или тех, кто будет ждать выписки с одним отрицательным тестом, сообщил прошедшем сегодня брифинге заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

«Есть свободный коечный фонд, но часть этого фонда, пусть и небольшая, забронирована в районах области, где практически нет госпитализированных. Часть из них — это сортировочные стационары, — рассказал Иван Деев. — Да, был период достаточно высокого напряжения по потоку. Речь шла о цикличности заполнения палат. Например, сутки закончились, в палате есть еще место, то вновь поступившего мы не можем туда подселить».

Чтобы разгрузить сортировочные зоны было принято решение переправить часть пациентов, которые не требуют пристального медицинского внимания, в медсанчасть «Строитель».

«В основном это пациенты, которые ждут второго подтверждения теста. Мы можем выписывать людей с одним отрицательным тестом, это разрешено. Другой вопрос, что здесь есть определенная степень страховки, но, на мой взгляд, она оправдана. Мы ждем второй отрицательный тест последовательный, чтобы человека допустить, например, в организованный коллектив — на работу, еще куда-то. Это обязательным образом должно соблюдаться», — уточнил Иван Деев.

Он также добавил, что в ближайшее время в регионе будет развернут дополнительный коечный фонд для пациентов, которые требуют наблюдения, долечивания, ожидающие выписки с одним отрицательным тестом или пациенты, которые получили все необходимое лечение, но продолжают выделять COVID-19.

«Таких пациентов порядка 60, которые на 3-4 неделе нахождения в стационаре еще продолжают выделять COVID, такое может быть. Понятно, что выписать домой их не можем, для них будут организованы другие мощности, для того, чтобы они могли там наблюдаться и ждать отрицательных результатов», — уточнил Иван Деев. — Я очень надеюсь, что прироста не будет в течение нескольких недель. Я очень надеюсь, что мы качественно «окопали» очаги и в течение какого-то времени эта ситуация не будет меняться».

Ранее сообщалось, что прокуратура Томской области инициировала проверку информации о том, что в медсанчасти №2, где размещают больных с COVID-19, не хватает мест.

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