Прокуратура проверит информацию о нехватке мест в респираторном госпитале Томска

Томский Обзор / Фото: 17 июня 2020 // Фото: pixabay.com

Прокуратура Томской области инициировала проверку информации о том, что в медсанчасти №2, где размещают больных коронавирусной инфекцией, не хватает мест, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По итогам будет дана оценка эффективности и достаточности мер, принимаемых региональными органами государственной власти в целях обеспечения права граждан на стационарную медицинскую помощь в условиях пандемии», — говорится в пресс-релизе.

Ранее местные СМИ сообщали о том, что жители Томска COVID-19 жалуются на нехватку мест в палатах госпиталя при медсанчасти №2, больных размещают в коридорах учреждения.

По последним данным, в Томской области установлено 1370 случаев заболевания COVID-19, из них выздоровевших 648. В обсерваторах на 14-дневной самоизоляции находятся 11 человек. Коэффициент распространения инфекции в Томской области составляет 1,02, как и днем ранее. Напомним, что для поэтапного выхода региона из режима самоизоляции этот показатель должен быть меньше 1. В этом случае (при наличии определенного уровня свободного коечного фонда и охвата населения тестированием) возможны прогулки и занятия спортом на улице, работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг, исключающих одномоментный контакт большого числа людей. Также возможно возобновление работы предприятий, деятельность которых непосредственно связана с потребителями.

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