Эксперты намерены сохранить здание бывшей Карандашной фабрики в Томске
Комитет по охране объектов исторического наследия Томской области намерен присвоить историческому зданию бывшей Карандашной фабрики (ул.Войкова, 75 стр.5) статус памятника регионального значения. Соответствующее решение будет принято по итогам историко-культурной экспертизы, сообщает пресс-служба обладминистрации.
«Корпус бывшей карандашной фабрики построен в начале XX века из красного кирпича в стиле модерн. И это довольно необычное решение для сибирских промышленных зданий той эпохи. Автор — знаковый для Томска архитектор Андрей Крячков. Учитывая время постройки, стиль и авторство, мы считаем, что объект представляет историческую ценность», — пояснила председатель комитета Елена Перетягина.
На сегодняшний день здание имеет статус выявленного объекта культурного наследия и находится под госохраной. Однако по закону здание должно быть либо внесено в единый реестр памятников с присвоением статуса объекта культурного наследия, либо снято с учета. Для этого и назначена историко-культурная экспертиза.
Сейчас центр по охране памятников совместно с государственным архивом Томской области проводит историко-архивные исследования. Специалисты документально подтвердят историю и дату постройки здания, а также его архитектора.
Елена Перетягина подчеркнула, что собственник разделяет позицию комитета о необходимости сохранения старинного объекта.
Ранее сообщалось, что историческое здание могут снять с охраны. Соответствующие результаты государственной историко-культурной экспертизы по «Краснокирпичному зданию фабрики карандашной дощечки», расположенному по ул.Войкова, 75 в Томске опубликованы на сайте Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области. По мнению проводившего экспертную оценку архитектора Петра Зыбайло, «изученные материалы не дают возможность обосновать целесообразность включения объекта в Единый государственный Реестр объектов культурного наследия».
Здание бывшей карандашной фабрики построено на рубеже XIX и XX столетий по заказу купца Сергея Горохова. Однако производство здесь не успело начаться из-за революции 1917 года. В 1932 году на прилегающей территории началось строительство собственно карандашной фабрики. Здание вошло в ее состав и использовалось для производства карандашной дощечки.