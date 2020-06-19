Эксперты намерены сохранить здание бывшей Карандашной фабрики в Томске

19 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Василина Фаткулина

Комитет по охране объектов исторического наследия Томской области намерен присвоить историческому зданию бывшей Карандашной фабрики (ул.Войкова, 75 стр.5) статус памятника регионального значения. Соответствующее решение будет принято по итогам историко-культурной экспертизы, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Корпус бывшей карандашной фабрики построен в начале XX века из красного кирпича в стиле модерн. И это довольно необычное решение для сибирских промышленных зданий той эпохи. Автор — знаковый для Томска архитектор Андрей Крячков. Учитывая время постройки, стиль и авторство, мы считаем, что объект представляет историческую ценность», — пояснила председатель комитета Елена Перетягина.

На сегодняшний день здание имеет статус выявленного объекта культурного наследия и находится под госохраной. Однако по закону здание должно быть либо внесено в единый реестр памятников с присвоением статуса объекта культурного наследия, либо снято с учета. Для этого и назначена историко-культурная экспертиза.

Сейчас центр по охране памятников совместно с государственным архивом Томской области проводит историко-архивные исследования. Специалисты документально подтвердят историю и дату постройки здания, а также его архитектора.

Елена Перетягина подчеркнула, что собственник разделяет позицию комитета о необходимости сохранения старинного объекта.

Ранее сообщалось, что историческое здание могут снять с охраны. Соответствующие результаты государственной историко-культурной экспертизы по «Краснокирпичному зданию фабрики карандашной дощечки», расположенному по ул.Войкова, 75 в Томске опубликованы на сайте Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области. По мнению проводившего экспертную оценку архитектора Петра Зыбайло, «изученные материалы не дают возможность обосновать целесообразность включения объекта в Единый государственный Реестр объектов культурного наследия».

Здание бывшей карандашной фабрики построено на рубеже XIX и XX столетий по заказу купца Сергея Горохова. Однако производство здесь не успело начаться из-за революции 1917 года. В 1932 году на прилегающей территории началось строительство собственно карандашной фабрики. Здание вошло в ее состав и использовалось для производства карандашной дощечки.

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