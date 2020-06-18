В Томске выпустили первый образовательный кейс об интеграции архитектурного наследия в городскую среду

Консорциум партнеров из России и Нидерландов разработали и выпустили первый образовательный кейс об интеграции архитектурного наследия в современную городскую среду на примере памятника деревянной архитектуры «Дом игуменьи» (ул.Студенческий городок, 7).

Проект разрабатывался в рамках первого эксперимента на территории Живой лаборатории Томска при поддержке посольства Нидерландов в РФ.

«Выпустить кейс именно в образовательном формате мы решили, потому что видим высокую степень неосведомленности людей о том, как можно подходить и рассматривать архитектурное наследие, о том, что важно внедрять новые функции, интегрировать исторические здания в современную жизнь, связывать историю зданий с настоящим», — отметила координатор проекта LLT ONE Ника Еремина.

Работа с домом игуменьи началась в ноябре 2019 года. Сбор, подготовка материалов и монтаж заняли 3 месяца. В работе принимали участие молодые начинающие и практикующие специалисты с разных дисциплин.

По словам Ники Ереминой, кейс в первую очередь будет интересен молодым архитекторам, реставраторам и урбанистами. Итоговый материал распространяется среди архитектурных факультетов в России как учебный материал.

«Опосредованно это работает и на распространение образа Томска как места знаний, образования, деревянного зодчества и экспериментов, — отмечает Ника Еремина. — Мы считаем, что сделали хороший старт для привлечения внимания непосредственно к Дому игуменьи и постепенному формированию информационного пространства вокруг необходимости его преобразования и интеграции именно в студенческую среду. „Сердце кампуса“ как название передаёт идею жизни, которая там должна забиться».

Дом игуменьи — многоквартирный жилой дом, построенный в 1884 году и был частью Томского Иоанно-Предтеченского женского монастыря. Его комплекс зданий находился на территории улиц Учебной, Студенческой, Усова и Вершинина. Дом игуменьи признали аварийным еще 7 или 8 лет назад, но очередь на расселение по региональной программе подошла только к 2020 году.

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