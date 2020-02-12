Сердце кампуса. Как дом игуменьи в Томске готовят к новой жизни

12 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: LLTONE

В студенческом городке ТПУ на улице Вершинина, среди пятиэтажных общежитий в бело-зеленом сайдинге, стоит деревянный дом. При взгляде с дороги он кажется очень простым и почти лишенным декора, но со двора открывается вид на большой балкон с необычными деревянными колоннами.

Еще интереснее история здания. Его построили специально для игуменьи большого женского монастыря, который существовал в Томске до революции. А в будущем он может стать «сердцем кампуса» — межвузовским культурным центром, пространством для коворкинга, студенческим кафе.

Как историческому зданию дать новое содержание, решали на воркшопе «Живой лаборатории» с участием томской общественности и зарубежных специалистов. Рассказываем, как это было.

Шанс на сохранение

Дом игуменьи, вид со двора Фото: Томский Обзор

Этот многоквартирный жилой дом признали аварийным еще 7 или 8 лет назад, но очередь на расселение по региональной программе подошла только к 2020 году. Если повезет и расселение пройдет без осложнений (что бывает не всегда), то здание законсервируют — заколотят окна и двери — и начнется долгий процесс оформления документов. Перевод в нежилой фонд, приведение всех бумаг в порядок, возможно, даже межевание земельного участка — все это обычно занимает около года. После этого дом будет готов к сдаче в долгосрочную аренду по муниципальной программе «Дом за рубль».

Проблема в том, что домов много, а инвесторов мало, и брать под реставрацию памятники архитектуры они не спешат: слишком много ограничений. Других путей попасть на реставрацию у дома практически нет: не выделяются в настоящее время бюджетные деньги на ремонт памятников регионального значения! Если только не появится крупный инвестор с серьезными намерениями, под которого могут быть созданы отдельные условия.

Разговор о реставрации дома игуменьи возник в связи с тем, что он находится на территории экспериментальной «Живой лаборатории» (LLTONE) — проекта, который поддерживает ТГАСУ, Администрация Томской области и ряд других партнеров.

Первое время концепция обновления района не затрагивала историческое здание. Но в конце 2019 года временная дизайн-студия решилась на новый субэксперимент: интеграцию деревянного архитектурного наследия в студенческую среду. Более того, дом игуменьи назвали «сердцем кампуса», символическим центром этого довольно однообразного в архитектурном отношении района.

Легенда места

В работе над концепцией авторы использовали фотографии разных лет

Игуменья — это настоятельница монастыря. Не все уже знают, что на месте нынешнего студгородка с 1876 по 1924 годы располагался Томский Иоанно-Предтеченский женский монастырь с тремя церквями, детским приютом, домом трудолюбия для женщин, богадельней для старух. Сейчас от комплекса зданий монастыря остались островки: трапезная, странноприимный дом, аптека-лазарет. И, собственно, дом игуменьи.

Другие сохранившиеся постройки бывшего монастыря Фото: Томский Обзор

Монастырь славился своими золотошвейными мастерскими. Здесь вышивали золотом и шелком церковное облачение и драгоценные ковры. По данным «Путеводителя по всей Сибири и Средне-Азиатским владениям России», в 1896 году Дом трудолюбия выставлял свои работы на всероссийской выставке, и большой ковер удостоился награды — почетного отзыва. Как сказал настоятель прихода расположенного неподалеку храма Святителя Феодосия Черниговского Евгений Маслич, некоторые предметы до сих пор сохранились в музее томской епархии. Например, плащаница, расшитая руками монастырских золотошвей, покровцы, некоторые иконы. Это позволило бы создать при студенческом центре микромузей, посвященный истории здания.

Кроме того, при монастыре была школа для девочек-сирот, свечной заводик, переплетная мастерская, типография, больница и аптека. Это дало право команде LLTONE назвать территорию «местом женской силы», где женщины могли получить приют и защиту, а также получить образование и обучиться ремеслу, которое позволяло самостоятельно зарабатывать на жизнь.

Фантазия на заданную тему

Вариант функционального использования дома игуменьи

Принцип «Живой лаборатории» — соучаствующее проектирование, а одна из форм деятельности — воркшопы. Профессионалы и просто желающие поучаствовать в создании новых общественных пространств горожане собираются, чтобы разработать концепцию изменений. Впервые в Томске такой принцип применили при проектировании сквера на углу улиц Белинского и Усова.

В ноябре 2019 года команда LLTONE и приглашенный дизайнер из Нидерландов Дарья Бирюкова продумали пути реставрации дома игуменьи, его функциональную нагрузку, оформление прилегающей территории.

В здании предполагают организовать культурный центр для студентов. В цокольном этаже — художественные и ремесленные мастерские. Выше — открытое модульное пространство, где можно проводить выставки, концерты и другие события, либо почитать, поработать, пообщаться. Первый этаж со вторым соединяет винтовая лестница. На втором этаже — общественная кухня, мебель и оборудование которой можно использовать для проведения мероприятий. Также ​​​​​запланированы отдельные помещения, которые могут использоваться как офисы.

Концептуальные решения визуализировали в виде скетчей, рендеров и AR-моделей, и 24 января 2020 года состоялся новый воркшоп, цель которого — протестировать решения на местности. Кроме студентов ТГАСУ, общественников и, в общем-то, всех желающих, в нем приняли участие трое профессиональных архитекторов из Нидерландов.

Презентация проекта прошла в международном центре ТГАСУ

В начале координатор «Живой лаборатории» Ника Еремина сделала презентацию возможных решений. Среди них — снять слой земли толщиной до метра, чтобы открыть цокольный этаж; сделать сквозной проход в соседнем здании, который создаст связь с другими постройками монастырского комплекса; превратить улицу Пирогова в пешеходный бульвар. Эти и другие предложения предстояло обсудить собравшимся.

Надо отметить, что результат первых воркшопов — это еще не проект. Это концепция того, что может происходить со зданием, без учета многих ограничений, но зато и без шор, типа «Это точно не получится». Это фантазия на тему, которая в дальнейшем будет «приземляться», корректироваться, конкретизироваться.

Проверка гипотезы

Работа на выезде

24 января была метель. Дом игуменьи — молчаливый, еще официально не расселенный, но уже покинутый многими жильцами. Некоторые окна заколочены, другие заменены на пластик, и только в немногих сохранились старые деревянные рамы. Балкон — самый характерный элемент здания — видимо, был поделен между несколькими хозяевами: одна из его частей выкрашена в ядовито-зеленый цвет, контрастирующий с травяным оттенком старой облупившейся краски.

Задачей участников воркшопа было на месте оценить архитектурные и ландшафтные решения, которые они увидели перед этим в презентации.

Здесь должен быть вход в парк. И арт-объект, «реконструирующий» утраченную часть здания

Участники разделились на три команды — по числу видовых точек, чтобы не мешать друг другу своим количеством. Всем раздали опросники, в которых нужно было отметить, насколько уместными кажутся те или иные решения.

В каждой из точек стояли модераторы. Они показывали участникам рендеры и скетчи, рассказывали о дизайнерских решениях, которые нуждаются в тестировании.

Вид на дом игуменьи с улицы Пирогова. Серая постройка слева — трансформаторная подстанция

— Трансформаторную подстанцию мы планируем убрать, так как она загораживает фасад здания с этой видовой точки, — объясняет модератор. И действительно: на графической визуализации нет ни следа уродливой будки.

— А кому она принадлежит, городу или Политеху? Какие дома питает? — сразу послышались вопросы.

— По опыту, согласование и перенос таких объектов может занять лет пять. И еще не факт, что получится, — прозвучало сомнение.

А один из голландских гостей отметил, что в их практике принято вписывать в проект все имеющиеся объекты, а не избавляться во что бы то ни стало от того, что не нравится проектировщику.

Бурные обсуждения, аргументы за и против, сопровождали и все остальные решения «Живой лаборатории»

Дизайнерские решения участники смогли не только вообразить, но и увидеть на экранах своих смартфонов в AR-приложении, которое специально для этого написали в компании Rubius. Ее руководитель Сергей Дорофеев тоже присутствовал на воркшопе. Нужно было просто войти в приложение, навести камеру смартфона и увидеть, как здание и окружающее пространство должно выглядеть по задумке дизайнера.

Увидеть проект на местности можно было в приложении дополненной реальности

В сухом остатке

После возвращение в ТГАСУ обсуждение продолжилось

После тестирования на месте участники воркшопа вернулись в ТГАСУ, чтобы заполнить опросники и обменяться впечатлениями.

То, что исторический облик здания необходимо восстановить, ни у кого не вызывает сомнений. Вопрос - нужно ли учитывать те перемены, которые происходили со зданием в процессе его биографии? Например, в советское время к дому сделали кирпичную пристройку, которой не было еще на фотографиях 1970-х годов. Можно ли в какой-то степени назвать ее исторической?

Голландский подход к сохранению исторического наследия состоит в том, чтобы не разрушать до основания наросшие за десятилетия культурные слои, а принимать их и включать в обновленный облик здания.

Архитектор Гидеон де Йонг за голландский подход к историческому наследию: не разрушать, а принимать

Также архитекторы из Нидерландов предложили продумать входы в здание со всех сторон, чтобы сделать пространства взаимопроницаемыми и обеспечить связь того, что происходит внутри дома с жизнью на внутреннем дворе.

Хотя в этом случае препятствием может стать российское законодательство. У зданий-памятников, каким является дом игуменьи, есть предмет охраны, и он определяет ту степень, в которой здание должно быть сохранено или может быть переделано.

Свои оценки и замечания участники воркшопа фиксировали на специальных опросных листах

Снятие культурного слоя для открытия цокольного этажа дома было признано необязательным и экономически нецелесообразным, как и идея сквозного прохода к другим объектам культурного наследия.

Зато решение сделать улицу Пирогова пешеходной не вызвало возражений: частично она таковой уже является. Березовая роща вдоль общежития на Пирогова не только сохранится, но и станет частью будущего бульвара-парка.

По итогам воркшопа проект решили пересмотреть. Дальше им будут заниматься участники живой лаборатории, многие из которых учатся в ТГАСУ, в более спокойном и закрытом режиме. Будущие материаловеды ищут подходящие материалы, будущие реставраторы — разрабатывают проект восстановления. Реставрация дома игуменьи станет темой некоторых дипломных работ.

Как считает координатор «живой лаборатории» Ника Еремина, главная задача их деятельности в данном случае — создать прецедент, показать другие формы работы с историческим наследием, заинтересовать этим максимальное количество студентов.

Будет ли отреставрирован дом игуменьи — пока неизвестно. Студенты разработают как концепцию использования здания, так и полноценную рабочую документацию для его восстановления. И инвестору, который может появиться у этого дома рано или поздно, уже будет на что опереться.

Текст: Катерина Кайгородова

Фото: LLTONE, Томский Обзор

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