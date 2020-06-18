В одном из общежитий ТГУ зафиксирован единичный случай COVID-19

Томский Обзор / Фото: 18 июня 2020 // Фото: vk.com/aerosnimok

В студенческом жилом компомлексе Томского госуниверситета «Парус» (пер.Буяновский, 3а) выявлен единичный случай заражения коронавирусом. Заболевший студент госпитализирован, сообщается в Telegram-канале вуза.

«Все помещения общего пользования, а также комната, в которой проживал студент, обработаны специальным раствором», — говорится в сообщении.

Студенческий жилой комплекс «Парус» был введен в эксплуатацию в 2014 году. Всего в общежитии 400 двухместных жилых комнат по 18 км.метров. В комплексе функционируют кухни, оборудованные электроплитами и холодильниками. Каждое жилое помещение оснащено туалетной и умывальной комнатами. В общежитии есть прачечная самообслуживания, залы: спортивный, для аэробики, для танцев, учебные холлы, столовая, кафе, а также камера хранения.

Напомним, ранее случай COVID-19 был зафиксирован в восьмом общежитии ТГУ в начале июня.

Всего с начала пандемии в Томской области установлено 1426 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 684 человека, . В обсерваторах на 14-дневной самоизоляции находятся 10 человек.

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