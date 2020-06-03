В общежитии ТГУ зафиксирован случай COVID-19

Томский Обзор / Фото: 3 июня 2020 // Фото: abiturient.tsu.ru

Сегодня, 3 июня, в восьмом общежитии Томского госуниверситета выявлен единичный случай заражения COVID-19, сообщается в Telegram-канале вуза.

В сообщении уточняется, что заболевший студент госпитализирован, а все контактные с ним будут направлены в обсерватор для наблюдения. Помещения общего пользования, а также комната, в которой проживал заболевший, обработают спецраствором.

Напомним, с начала пандемии в Томской области зарегистрированы 765 случаев заболевания коронавирусом: 402 на лечении (314 в стационарах, 88 на самоизоляции), 359 выздоровели, 14 умерли.

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