В общежитии ТГУ зафиксирован случай COVID-19
3 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: abiturient.tsu.ru
Сегодня, 3 июня, в восьмом общежитии Томского госуниверситета выявлен единичный случай заражения COVID-19, сообщается в Telegram-канале вуза.
В сообщении уточняется, что заболевший студент госпитализирован, а все контактные с ним будут направлены в обсерватор для наблюдения. Помещения общего пользования, а также комната, в которой проживал заболевший, обработают спецраствором.
Напомним, с начала пандемии в Томской области зарегистрированы 765 случаев заболевания коронавирусом: 402 на лечении (314 в стационарах, 88 на самоизоляции), 359 выздоровели, 14 умерли.
Тэги/темы: