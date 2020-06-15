Начата разработка проекта капремонта здания театра «Скоморох» в Томске

15 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Ульяна Сидорова

Томские власти нашли подрядчика для капитального ремонта памятника федерального значения «Скоморох». Институт «Гражданпроект» уже начал разработку проектно-сметной документации. На эти цели в бюджете региона в 2020 году предусмотрено 20 млн рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Капитальный ремонт в здании театра планируется начать в 2022 году в рамках национального проекта «Культура». На его проведение в федеральном бюджете заложено 65 млн рублей.

Ранее сообщалось, что томские власти объявили закупку на разработку проектно-сметной документации капремонта объекта федерального значения «Дом науки».

Согласно конкурсным материалам, победитель конкурса должен подготовить проектно-сметную документацию, провести исследования участка, а также разработать для двух зрительных залов проект раздвижных занавесов, звукоусиления помещений театра, постановочного освещения и мультимедийного оборудования.

Здание «Дома науки» в Томске было построено в 1912 году по проекту Андрея Крячкова, инициатором строительства стал меценат Пётр Макушин. Внутри постройки был открыт Народный университет по образцу Московского народного университета имени Шанявского, позже там проходили обучающие курсы для взрослого населения, выставки, политические выступления и другие мероприятия. С 1998 года внутри располагается театр куклы и актера «Скоморох».

Тэги/темы: