Ставший домом для кукольного театра архитектурный памятник отремонтируют в Томске

16 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Ульяна Сидорова

Томские власти объявили закупку на разработку проектно-сметной документации капремонта объекта культурного наследия федерального значения «Дом науки», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Сумма закупки составляет 20 млн рублей, итоги конкурса подведут 7 мая.

Согласно конкурсной документации, исполнитель должен будет разработать проектно-сметную документацию для капремонта здания, провести инженерно-геологические, экологические и другие изыскания, а также выполнить историко-культурное обследование земельного участка, в том числе произвести раскопки глубиной до 3 м.

Кроме того, победитель конкурса должен будет разработать для двух зрительных залов здания проект театральных технологических систем: раздвижных занавесов, звукоусиления помещений театра, постановочного освещения и мультимедийного оборудования.

Здание «Дома науки» в Томске было построено в 1912 году. Проект Андрея Крячкова был признан победителем специально проведенного конкурса и воплощен в жизнь архитекторами Товием Фишелем и Андреем Лангером.

По замыслу инициатора строительства и его главного финансиста Петра Макушина в здании был открыт Народный университет по образцу Московского народного университета имени Шанявского.

В 1941 году здание передали заводу «Томкабель» (ныне АО «Сибкабель», входит в холдинг «Кабельный альянс»), а с 1998 года там располагается театр куклы и актера «Скоморох».

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