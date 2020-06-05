В Томске выздоровел еще один заболевший коронавирусом

Томский Обзор / Фото: 5 июня 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области выздоровел один человек, у которого был диагностирован COVID-19, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Из 35 вновь заболевших госпитализированы 16 заболевших: четверо с пневмонией, 12 человек с ОРВИ. Бессимптомно инфекция протекает у 19 человек, они находятся в домашних условиях под медицинским наблюдением.

В течение суток установлены источники заражения 20 человек - это контакты с теми, у кого COVID-19 был диагностирован ранее. По остальным случаям идет эпидемиологическое расследование.

На сегодня в стационарах проходит лечение 321 человек с коронавирусной инфекцией. На кислородной поддержке находятся 13 человек, из них шесть подключены к аппаратам ИВЛ (четыре на инвазивной вентиляции легких, два на неинвазивной), еще семь человек – на масочной подаче кислорода.

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 123 человека.

Учитывая, что количество бессимптомных больных составляет свыше 70%, региональный оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительно соблюдать обязательный масочный режим в общественном транспорте, такси и торговых центрах.

Ранее сообщалось, что в Томске выявили очаг коронавируса на центральном рынке, в связи с чем губернатор обратился к населению с просьбой соблюдать масочный режим и сообщать о нарушениях санитарно-эпидемиологических требований.

В Томской области зарегистрированы 832 случая заболевания коронавирусом: 432 на лечении (321 в стационарах, 111 на самоизоляции), 386 выздоровели, 14 умерли.

По уровню заболеваемости на 100 тысяч населения среди регионов России Томская область находится на 78-м месте, среди регионов Сибирского федерального округа – на седьмом.

Заболеваемость COVID-19 на 100 тысяч населения в разрезе Сибирского федерального округа (по данным на 4 июня): Республика Тыва – 396,2; Республика Хакасия – 201,6; Красноярский край – 167,3; Новосибирская область – 115,3; Иркутская область – 102,3; Алтайский край – 92,1; Омская область – 79,9; Томская область – 73,8; Республика Алтай – 69,9, Кемеровская область – 24.

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