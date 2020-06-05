На центральном рынке Томска обнаружен очаг коронавируса

Томский Обзор / Фото: 5 июня 2020 // Фото: pixabay.com

На центральном рынке Томска выявлен очаг коронавируса. Шестеро работников госпитализированы, одна из женщин находится в тяжелом состоянии. В связи с обнаружением очага губернатор региона обратился к жителям.

«Очаг взят под контроль, сегодня в полдень там проведена целая операция, установлены и протестированы все без исключения работники, — цитирует губернатора пресс-служба обладминистрации. — Сам рынок закрыт, предстоит дезинфекция. Идёт отдельная работа с руководством рынка, которое не сообщило о фактах заболевания людей. Возможность заражения посетителей рынка эпидемиологи оценивают как минимальную, однако эпидемиологическое расследование будет идти до конца».

Губернатор обратился ко всем работникам торговли и жителям региона с просьбой не просто соблюдать масочный и перчаточный режим, но при малейших признаках респираторного заболевания немедленно прекращать работу.

«Никому сегодня нельзя скрывать состояние здоровья, потому что от этого зависит здоровье других. На руководителях здесь лежит особая ответственность. Нельзя допускать на работу людей с признаками ОРВИ и температурой. В таких случаях нужно немедленно отправлять людей домой. Не идти в поликлинику, а вызывать врача на дом», — отметил губернатор.

Он также попросил сообщать на горячую линию Роспотребнадзора о случаях выхода на работу больных COVID-19 и нарушении санитарно-эпидемиологических требований.

«Сегодня никому нельзя быть беспечным. Хочу, чтобы все понимали: чем больше будет больных, тем дольше будет длиться режим ограничений. Сегодняшняя вспышка отодвигает дальнейшее смягчение режима. Призываю всех к самодисциплине. Давайте беречь себя и обязательно носить в магазинах, на рынках, в общественном транспорте маски и перчатки. Сегодняшний пример доказывает, как это важно — для своего здоровья и здоровья окружающих. Не стесняйтесь делать замечания нарушителям режима в магазинах или на транспорте, звоните и сообщайте о нарушениях на наши горячие линии. Нам очень важно сберечь друг друга», — сообщил губернатор.

Круглосуточная горячая линия департамента здравоохранения Томской области — 8 (3822) 516-616, 8-800-350-88-50 (для районов Томской области); круглосуточная горячая линия управления Роспотребнадзора по Томской области — 8-800-350-544-55.

Напомним, по за прошедшие сутки в Томской области зарегистрированы 35 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе зафиксировано 832 случая COVID-19.

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