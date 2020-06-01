Полицейские выясняют, кто повредил памятник к 100-летию военного училища в Томске
1 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор
Томские полицейские проводят проверку размещенной в интернете информации о повреждении мемориала к 100-летию военного училища на ул.Никитина, 6, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В частности, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенных мероприятий будет принято решение в соответствии с законодательством.
Ранее сообщалось, что неизвестные отломали часть звезды от одной из стел монумента.
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