Полицейские выясняют, кто повредил памятник к 100-летию военного училища в Томске

1 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Томские полицейские проводят проверку размещенной в интернете информации о повреждении мемориала к 100-летию военного училища на ул.Никитина, 6, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В частности, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенных мероприятий будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее сообщалось, что неизвестные отломали часть звезды от одной из стел монумента.

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